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GeriFutbol Karagümrük'te Fabio Borini'den Fenerbahçe ve Hakan Çalhanoğlu itirafları!
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Futbol
Haber Giriş: 17.02.2021 - 19:49 | Son Güncelleme:

Karagümrük'te Fabio Borini'den Fenerbahçe ve Hakan Çalhanoğlu itirafları!

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Karagümrük'te Fabio Borini'den Fenerbahçe ve Hakan Çalhanoğlu itirafları!
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Fatih Karagümrük'in İtalyan yıldızı Fabio Borini, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe maçında attığı gole değinirken eski takımında forma giyen Hakan Çalhanoğlu hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

Kariyerinde Chelsea, Parma, Roma, Liverpool ve Milan gibi takımlarda forma giyen Fatih Karagümrük'ün yıldız futbolcusu Fabio Borini, İtalya basınına açıklamalar yaptı.

İşte Fabio Borini'nin sözleri;

Çalhanoğlu'nun gelişimi beni şaşırtmadı. Onda yeteneğin olduğu belliydi. Ancak çok hassas bir yapısı var, dışarıdan göremezsiniz. Bazı olaylar onun kontrolünde değil. Hassas demek güçsüz demek değil, tam dersi. Biraz destek ve güçle yaptıklarını görüyorsunuz. Bence çok daha iyisini de yapabilir. Milan, Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme imzalamalı.

Milanda Hakan Çalhanoğlu hareketliliği Yeni görüşme...
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FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA...

Fenerbahçe maçından sonra arkadaşlarımdan mesajlar yağdı. Benim sonunda gol atmış olmamdan dolayı mutluydular.

DAHA FAZLA HÜCUMA ODAKLANMAMI SAĞLADI

Türkiye Ligi, benim daha fazla hücuma odaklanmamı sağladı. Diğer büyük Avrupa Ligleri'nde her şeye bakılıyor, daha taktiksel bir bakış açısı var. Burada daha fazla içgüdüsel düşünüyoruz. Diğer liglerde de oynadığım için ben Türkiye'de avantajlıyım.

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