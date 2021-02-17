Milan'da Hakan Çalhanoğlu hareketliliği! Yeni görüşme...

Milan'da henüz yeni sözleşme imzalamayan Hakan Çalhanoğlu için flaş bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Milan yönetimi, Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri ile yeni bir görüşme yapmaya hazırlanıyor.

Haberde; Milan Sportif Direktörü Maldini'nin oyuncuya yıllık 4 milyon euro maaş teklifi ettiği belirtildi.

Ancak Hakan Çalhanoğlu'nun 5 milyon euroluk talebinde ısrarcı olduğu ancak tarafların uzlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.

Milan'da bu sezon 26 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 6 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

HOCASI AÇIKLAMIŞTI

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, geçtiğimiz günlerde "Kulüp gerekli açıklamaları yapacaktır. Ancak yolumuza onlarla devam edeceğimizden eminim. Anlaşma sağlanacağına inanıyorum. Oyuncular da şu an için işlerine odaklanmış durumda" şeklinde açıklama yapmıştı.