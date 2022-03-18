Karagümrük Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçında 10 puan toplayan Fatih Karagümrük, daha önceki yedi iç saha karşılaşmasında 7 puan alabilmişti. İstanbul ekibi ayrıca 2022 senesinde seyircisi önünde oynadığı beş karşılaşmanın dördünde gol yemedi. Son üç Süper Lig maçından puansız ayrılan Kayserispor, daha uzun bir yenilgi serisini en son Aralık 2020-Ocak 2021 arasında yaşadı. Kayseri ekibini üç farklı dönemde çalıştıran Hikmet Karaman'ın, sarı-kırmızılı takımın başında üst üste dört karşılaşma kaybettiği tek serisi Aralık-Ocak 2005 arasındaydı.Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında 31 puan kaybeden Kayserispor, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2007/08'den bu yana bir sezonda en fazla puan bırakan takım oldu.2021/22 Süper Lig sezonunda oynanan maçların son 15 dakikalık bölümünde en az gol bulan üç takımdan ikisi Fatih Karagümrük ve Kayserispor. Öte yandan, bu iki ekibin karşılaştığı son iki mücadele de bu dakika aralığında birer gole sahne oldu.

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Fatih Karagümrük'ün iç sahada attığı son dört Süper Lig golünün üçünde Salih Dursun'un doğrudan katkısı var. Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan savunmacı olan Kayserispor sağ beki Onur Bulut, aynı zamanda ortayla en fazla gol pası veren iki oyuncudan biri konumunda. 2016/17'den bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunda iki Kayserisporlu oyuncu 10 gol barajına ulaştı. İstanbul takımlarına konuk olduğu son 35 Süper Lig maçının sadece üçünü kazanabilen Hikmet Karaman, bu üç galibiyeti de rakiplerine gol izni vermediği karşılaşmalarda aldı.

KARAGÜMRÜK KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karagümrük Kayserispor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.