CANLI: Karagümrük Hatayspor | Volkan Demirel eski takımına karşı

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Süper Lig'in 10. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile Hatayspor karşı karşıya geliyor...

Esenyurt Stadı'nda oynanan karşılaşmada Volkan Demirel bir önceki takımına karşı takımının başında yer alıyor.

Bu maça kadar Hatayspor'la 2'de 2 yapan Demirel'in hedefi seriyi 3 maça çıkarmak. Pirlo yönetimindeki Karagümrük'ün ise galibiyetten başka düşüncesi yok.

Vavacars Fatih Karagümrük - Hatayspor: 0-0 (İlk yarı oynanıyor)

İLK 11'LER



Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Caner Erkin, Dresevic, Kerim Frei, Borini, Jimmy Durmaz, Anwan, Ozdoev, Caulker, Kouassi.



Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak Öksüz, Kaan, Onur, Aabid, Mehdi, Saba, Ayoub, Bertuğ



MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER



Süper Lig'de beş maçtır sahadan 3 puanla ayrılamayan Fatih Karagümrük, en üst lige döndüğü 2020/21 sezonundan bu yana görev yapan hiçbir teknik adam yönetiminde altı karşılaşmalık galibiyet hasreti yaşamadı.

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Volkan Demirel yönetiminde çıktığı ilk iki Süper Lig maçını da kazanan Hatayspor, daha önceki 15 karşılaşmalık süreci tek galibiyetle geçmişti. Hatayspor en son Ağustos-Eylül 2021 arasında üst üste 3+ maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Geçen hafta Fenerbahçe'ye 5-4 yenilen Fatih Karagümrük, Aralık 2004'ten bu yana rakip filelere dört gol attığı bir Süper Lig maçını kaybeden ilk deplasman takımı oldu. Bu sezon üç karşılaşmada kalesinde 4+ gol gören Karagümrük ekibinin, lig tarihinde daha yüksek maçta buna izin verdiği tek sezon 1983/84.

Hatayspor son iki Süper Lig maçında topa %32 ve %29 oranında sahip olmasına rağmen sahadan galibiyetle ayrılırken; bu sezon %32 ve altında topla oynama yüzdesinde kaldığı bir karşılaşmada 3 puan kazanabilen diğer takım Gaziantep FK.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan iki takımdan biri Fatih Karagümrük; henüz bu şekilde rakip fileleri havalandıramayan iki ekipten biri ise Hatayspor.

Geçen hafta Fenerbahçe karşısında 2 gol ve 1 asistle oynayan Fabio Borini, Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'e döndüğü 2020/21 sezonundan bu yana İstanbul ekibinin formasıyla bir maçta üç gole katkı sağlayan ilk yabancı oyuncu oldu.

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Hatayspor'un Fatih Karagümrük'e attığı son dört golün üçünde imzası bulunan Ayoub El Kaabi'nin, Süper Lig kariyerinde filelerini daha fazla havalandırdığı tek rakibi Yeni Malatyaspor.

Süper Lig kariyerindeki ilk golü geçen hafta Alanyaspor filelerine gönderen Hatayspor stoperi Burak Öksüz; bu golü, çektiği 23'üncü toplam ve yedinci isabetli şutunda kaydetti.

KARAGÜMRÜK HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karagümrük Hatayspor maçı bu akşam saat 14:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.