Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: Galatasaray’a 24 bin bilet vereceğiz

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Süper Lig’de pazar günü Galatasaray’ı konuk edecek olan Vavacars Karagümrük’ün başkanı Süleyman Hurma, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayacakları maç için sarı kırmızılı kulübe 24 bin bilet vereceklerini açıkladı. Gazeteci Sezgin Gelmez’e konuşan Hurma, daha önce Fenerbahçe taraftarlarına Olimpiyat Stadı’nda yüzde 30 kontenjan verdiklerini hatırlatarak, “Kural gereği stadın yüzde 30’unu Galatasaray’a açtık. Bu da 23-24 bin seyirci yapıyor. Bilet fiyatları 930 lira olacak” dedi.

FEGHOULi ÇOK ÜZGÜN

Geçen haftaki Kayserispor maçında kırmızı kart gören Feghouli’nin durumuna değinen Hurma, “Feghouli, Galatasaray’dan iyi ayrılmadı. Kayseri’de yaptığı hareketin karşılığı kırmızı kart değildi. Oynayamayacağı için çok üzgün” diye konuştu. Hurma, “Bu maça özel prim var mı?” sorusu üzerine, “Açıklamam. Ne zaman yapsam ters tepti. Bu benim totemim” dedi.