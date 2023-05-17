Fatih Karagümrük 2-3 Adana Demirspor (Maçın özeti)

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Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı.

İstanbul'da oynanan mücadeleyi Adana Demirspor 3-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın 44. dakikada Borini ile öne geçen Karagümrük'e yanıt 51. dakikada Cherif Ndiaye'den geldi.

Adana Demirspor, 76. dakikada Onyekuru'nun golüyle geri dönerken 80. dakikada sahneye Diagne çıktı ve bir kez skor eşitlendi.

Dresevic, 84. dakikada kendi kalesine attığı golle mücadelenin sonucunu belirledi.

Ligde üst üste 6. galibiyetini alan Adana Demirspor'un puanı 63'e yükseldi. Fatih Karagümrük ise 44 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9’uncu dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Rodrgues yerden içeri çevirdi. Cherif Ndiaye’nin vuruşunda top üstten auta gitti.

14’üncü dakikada Gökhan İnler’in pasıyla sol kanatta topla buluşan Akintola, rakibinden sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan ceza sahasına girip şutunu çekti. Meşin yuvarlak direkten auta çıktı.

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44’üncü dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Lobjanidze’nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Borini yerden içeri çevirdi. Kaleci Ertaç’ın kontrol etmek istediği top, ağlarla buluştu: 1-0.

51’inci dakikada Adana Demirspor eşitliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, çizgiye kadar indikten sonra yerden içeri çevirdi. Ceza sahası içinde Cherif Ndiaye’nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

57’nci dakikada Borini’nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Lobjanizde’nin vuruşunda kaleci Ertaç gole izin vermedi. Seken topu Adana Demirspor savunması uzaklaştırdı.

76’ncı dakikada Adana Demirspor öne geçti. Hızlı gelişen Adana Demirspor atağında sağ kanattan topla hareketlenen Yusuf Sarı, Belhanda’yı gördü. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Belhanda, penaltı noktasının yakındaki Onyekuru’ya çıkarttı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

80’inci dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Colley yerden içeri çevirdi. Ceza sahası içinde Diagne, yaptığı tek vuruşla topu kaleci Ertaç’ın sağından ağlarla buluşturdu: 2-2.

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84’üncü dakikada Adana Demirspor maçta 2’nci kez öne geçti. Sağ kanattan gelişen konuk ekip Yusuf Sarı, yerden sert içeri çevirdi. Dresevic’in ters vuruşunda top ağlara gitti: 2-3.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Rayyan Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Shukurov, Ozdoev, Feghouli, Borini, Lobjanidze, Diagne.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Morel, Semih, Rodrigues, Gökhan İnler, Ndiaye, Yusuf Sarı, Akintola, Belhanda, Cherif Ndiaye