Karadeniz Derbisi'nde Trabzonspor'un konuğu Rizespor! İddaa oynayanların %72'si...

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TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR

Beşiktaş deplasmanında 1 puanı son anda Norveçli golcüsü Alexander Sörloth ile kurtaran Trabzonspor, 1 maçı eksik, lider Başakşehir'in de 1 puan gerisinde Süper Lig'de 2. sırada yer alıyor.

Savunmadan Gaston Campi cezalı, Majid Hosseini sakat, Manuel da Costa ile Joao Pereira'nın durumları maç saati netlik kazanacak.

Uzun süren sakatlığının ardından takımla antrenmanlara başlayan Abdülkadir Ömür henüz hazır değil, Anthony Nwakaeme de belirsizliğini koruyor.

Çaykur Rizespor ise Başakşehir'e uzatma anlarında yediği golle kaybetmiş ve ligdeki 3 puan hasretini 4 maça çıkartmıştı.

Hücumun önemli parçalarından Braian Samudio geçtiğimiz hafta yedekte beklemişti, son 9 haftada hiç 90 dakikayı tamamlayamadı, sadece 3 kez ilk 11'de şans bulabildi.

TD İsmail Kartal'ın en ileride Milan Skoda'ya forma vermesi, kanatlarda ise Aminu Umar ve Fernando Boldrin ile sahaya çıkması bekleniyor.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Süper Lig'deki son 6 Karadeniz Derbisi'nde Rizespor'un galibiyeti bulunmuyor! Trabzonspor bu 6 maçın 5'ini kazanmayı başardı. (1 beraberlik)

- Çaykur Rizespor bu sezon 12 kez maç içerisinde geri düştü, hiçbirini çevirmeyi başaramadı. (12 mağlubiyet)

- Trabzonspor bu sezon Süper Lig'in ilk yarılarında en fazla gol atan takım! (25 gol)

- Alexander Sörloth gol atınca Trabzonspor kaybetmiyor! (15 maç - 10 galibiyet - 5 beraberlik)

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