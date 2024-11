Karadağlı futbolcular Spor Arena'ya konuştu! 'Türkiye bizi hafife aldı! Zemin daha iyi olsaydı...'

Haberin Devamı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 6. ve son maçında Karadağ’a 3-1 yenilen ve grubu 2.sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımı, oynadığı futbolla hayal kırıklığı yarattı. Zorlu saha şartlarının olduğu mücadelede hücum hattında etkisiz bir görüntü çizen ay-yıldızlılar, Play-Off üzerinden A Ligi’ne yükselmek için gelecek olan rakibine odaklandı. Türkiye’ye karşı her iki maçta da forma giyen Karadağlı oyuncular Driton Camaj, Milos Brnovic ve Edvin Kuc, iki ekibin sergilediği performansla ilgili Spor Arena’ya konuştu. Karadağlı yıldızlar, milli takımımızın A Ligi serüveni için ise olumlu mesajlar verdi.

KARADAĞLI FUTBOLCULARIN TÜRKİYE MAÇIYLA İLGİLİ ÖZEL AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

DRITON CAMAJ: ÜZERİMİZDEKİ BASKI ÇOK YÜKSEKTİ AMA İNANILMAZ BİR OYUN OYNADIK

UEFA Uluslar Ligi’ne İzlanda ve Galler'e karşı aldığımız iki mağlubiyetle kötü başladık. Ondan sonrası bizim için çok zordu ve üzerimizdeki baskı maçtan maça artıyordu. Sonuçlardan dolayı hayal kırıklığına uğradık çünkü daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. En azından İzlanda'nın yerinde olmayı hak ediyorduk ama hayat böyle. Toparlanıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi üst üste 7 mağlubiyetten sonra üzerimizdeki baskı çok yüksekti. Kendimiz ve taraftarlarımız için oynamak istedik. Dün inanılmaz bir oyun oynadık. Türkiye'nin ne kadar kaliteli bir takım olduğunu biliyorduk. Geçen Avrupa Şampiyonası'nın en büyük sürpriziydiler. Bence bu saha şartları bizim lehimize oldu ve bunu maçı kazanmak için kullandık. Türkiye, çok iyi bir takım. Bence Avrupa'da kesinlikle ilk 10'da yer alırlar. Biz de böyle bir takıma karşı kazandığımız için çok mutluyuz.

“ROBERT PROSINECKI’YE SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ”

Teknik direktör Robert Prosinecki, büyük bir efsane. O, büyük bir oyuncu ve yıldızdı. Dünyanın en büyük kulüplerinde oynamış bir oyuncuydu. Ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz ve umarım bizimle uzun süre kalır. Çok iyi bir teknik direktör ve dediğim gibi çok iyi bir insan. Onu aramızda görmekten mutluyuz.

“MERİH DEMİRAL’A KARŞI BÖYLE BİR OYUN OYNAMAK KOLAY DEĞİLDİ”

Türkiye’ye karşı oynadığımız maç bu ligdeki açık ara en iyi maçtı. Dediğim gibi saha iyi durumda değildi ve Türk futbolcular böyle sahalarda oynamaya alışık değillerdi. Ama saha her iki takım için de aynıydı. Her takıma karşı mücadele edecek kalitemiz olduğunu düşünüyorum. Daha önce İlk 11'de oynayan çok sayıda oyuncumuz eksikti ve bu eksiklerle galibiyeti almayı başardık. Nikola Krstović, milli takımdaki en iyi performansını sergiledi. Üst düzey bir forvet ve kariyerinin daha da iyi olacağını düşünüyorum. Üst düzey defans oyuncusu olan Merih Demiral'a karşı harika bir oyun sergiledi. Merih’in daha önce Serie A'da nasıl oynadığını biliyoruz. Ona karşı böyle bir oyun oynamak kolay değildi. Krstovic, üst düzey bir oyuncu ve ona sahip olduğumuz için mutluyuz.

“DAHA İYİ BİR SAHADA TÜRKLERE KARŞI SAVUNMA YAPMAK DAHA ZOR OLURDU”

Belki de saha Türklerin en iyi oyunlarını oynamalarına izin vermedi. Samsun'da çok iyi şartlarımız vardı. Hepimiz Türkiye'nin ne tür oyunculara sahip olduğunu biliyorduk. Real Madrid, Juventus ve Benfica'da oynayan oyuncuları vardı. Bence daha iyi bir sahada onlara karşı savunma yapmak daha zor olurdu. Dürüst olmak gerekirse Türkiye’deki oyunculardan beni hayal kırıklığına uğratan olmadı ve hepsi çok iyi oyunculardı. Kaleci Mert Günok, belki iyi bir gece geçirmedi ama futbolda bunlar oluyor. Bize karşı böyle şeyler yaşandığı için mutluyuz.

“MONTELLA’YI ELEŞTİRMEYE GEREK YOK. O, TÜRKİYE İÇİN DOĞRU ADAM”

Ülkemiz ve kendimiz için oynamamız gerekiyordu. Gruptaki sıralamanın böyle olacağını düşünmüyorduk ve Galler Türkiye'den daha iyi değildi. Türkiye, A Ligi’nde olmayı hak ediyor. Türkiye, çok iyi bir ülke ve taraftarlar da çok iyi. Samsun'da oynadığımızda çok keyif aldık. Gelecekte Türkiye için her şeyin en iyisini diliyorum. Bence teknik direktör Vincenzo Montella’yı eleştirmeye gerek yok. O bir efsane. Türkiye, onun yönetiminde muhteşem bir futbol oynuyor. Onunla birlikte Türkiye'nin iyi bir geleceği var. Taraftarların baskısını anlıyorum ama Montella Türkiye için doğru adam.

MILOS BRNOVIC: TÜRKİYE, GERÇEKTEN İYİ BİR TAKIMA SAHİP. A LİGİ’NE GİTMEYİ HAK EDİYORLAR

Türkiye gibi mükemmel bir takıma karşı oynadığımızı biliyorduk ve Samsun'daki ilk maçta da bunu hissettik. Topa sahip olacaklarını biliyorduk. Sağlam bir oyun oynayıp kontra ataklardan şanslar yakalamak istedik. Robert Prosinecki, harika bir teknik direktör. Takımdaki tüm oyuncular onunla çok iyi ilişki kuruyor ve onun sayesinde kazandığımız için çok mutluyuz. Çok zor bir sahada mükemmel bir oyun oynadık. Yakaladığımız fırsatları değerlendirdik ve bence hak ederek kazandık. Nikola Krstović, harika bir forvet ve milli takıma geldiğinden beri en iyi maçını oynadı. Çok çalıştı ve goller de bu çalışmasına karşılık ödül olarak geldi. C Ligi’ne düştüğümüz için memnun değiliz ama maçlara bakarsak daha fazla puan almayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Futbol bu, yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin Play-Off yoluyla A ligine gitmesini isterim çünkü gerçekten iyi bir milli takıma sahipler ve bunu hak ediyorlar.

EDVIN KUC:GRUBUN FAVORİSİYDİLER AMA OLUMSUZ SERİYİ KIRACAĞIMIZI BİLİYORDUK

Açıkçası puan olarak çok daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Elemelerin en başından beri sakatlıklarla ilgili sorunlarımız vardı. Eğer tam kadro olsaydık her şey daha farklı olurdu. Ancak tüm sorunlara rağmen iyi bir futbol oynadık. Her maça kazanmak için hazırlanıyoruz ve Samsun'daki ilk maçımızı da iyi oynadık ama maçın sonlarına doğru bir gol yedik. Final paslarını değerlendirebilseydik kesinlikle orada da olumlu bir sonuç alırdık. Türkiye'nin çok kaliteli oyunculardan oluşan iyi bir milli takım olduğunu biliyorduk. Grubun favorisiydiler ama kazanabileceğimize ve olumsuz seriyi kırabileceğimize inanıyorduk. Mükemmel oynadık ve haklı bir sevinç yaşadık.

“PROSINECKI, EFSANE BİR HOCA. KRSTOVIC İSE ÇOK BÜYÜK BİR YETENEK”

Teknik direktör Robert Prosinecki, her anlamda efsane bir hoca. Böyle bir hocayla çalışmak büyük keyif. Milli takımda çok güzel bir atmosfer yarattı. Tecrübesini ve birikimlerini hepimize aktardı. Tekrar söylüyorum kadromuz tam olsaydı her şey çok daha iyi olurdu. Ama Prosinecki, her şeye rağmen bize her zaman inandı. Nikola Krstović, harika bir oyuncu ve çok büyük bir yetenek. Bunu Türkiye'ye karşı oynadığı büyük maçta gösterdi. Krstović, formda olduğu zaman ona karşı savunma yapmak zor oluyor. Onun adına mutluyum. Çalışması ve özverisiyle bunu hak etti.

“TÜRKİYE, SANIRIM BİZİ BİRAZ HAFİFE ALDI”

Sanırım bizi biraz hafife aldılar. Maça en başından itibaren güçlü bir şekilde çıktık. Kazanma isteği ve arzusuyla, negatif seriyi kırmak için mücadele ettik. Türkiye'nin harika bir jenerasyonu var. Bence Play-Off üzerinden A Grubu’na yükselecekler çünkü bunu gerçekten hak ediyorlar. Süper yetenekli oyuncularınız var. Bir yenilgi oyuncularınızın şimdiye kadar yaptıkları her şeyi bozmamalı. Avrupa Şampiyonası'nda mükemmel maçlar oynadılar. Yenilgiler de bu sporun ayrılmaz bir parçası. Türkiye, grubun favorisiydi. Galler maçında penaltı vuruşunu gole çeviremediler. Her şey onların elindeydi ama futbolun ilginçliği de buradan geliyor. Favoriler her zaman kazanmıyor.