A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki torbası ve muhtemel rakipleri belli oldu! Grup formatı ve kura çekimi tarihi...

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A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ'a konuk oldu. Oldukça kötü bir zeminde, etkisiz bir oyun sergileyen ekibimiz rakibine 3-1 mağlup oldu.

Ay-Yıldızlılar, bu skorun ardından A Ligi'ne direkt yükselme şansını yitirdi. Milliler, mart ayında play-off oynayacak.

A Milli Takımımızın Karadağ ile oynadığı maçın ardından 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yer alacağı torba ve muhtemel rakipleri de netleşti.

2. TORBADAYIZ

'Bizim Çocuklar' 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. torbada yer alacak.

ELEME FORMATI NASIL OLACAK?

12 eleme grubunun olacağı formatta her grupta 4 ya da 5 takım bulunacak. Hem iç saha hem de deplasman maçlarının oynanacağı takvimde grup birincileri 2026 FIFA Dünya Kupasına katılmaya hak kazanacak.

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Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 12 takım ile 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre grup birincilerinden doğrudan finallere katılamayan veya play-off aşamasına katılmayan en iyi 4 takım olmak üzere toplam 16 takım dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı finaller ve final sonucunda her yoldan birer olmak üzere 4 takım daha 2026 FIFA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanacak.

TORBALAR

1. TORBA

İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan, İngiltere, Belçika, İsviçre, Avusturya

2. TORBA

TÜRKİYE, Ukrayna, İsveç, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Yunanistan, Romanya, Slovakya, Çekya, Norveç

3. TORBA

İskoçya, Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna Hersek, İsrail

4. TORBA

Bulgaristan, Lüksemburg, Kosova, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya, Litvanya

5. TORBA

Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn, San Marino

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KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup aşamasının kura çekimi 13 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

İLK MAÇ TARİHLERİ

5 takımlı grupların ilk maçları 20-22 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak. 4 takımlı grupların ilk maçları ise 4-6 Eylüğl 2025 tarihlerinde yapılacak.

ULUSLAR LİGİ'NDEKİ SON DURUMUMUZ NASIL?

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grubu 2. sırada bitiren A Milli Takımımız, A Ligi’ni yükselmek için İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan ile play-off’ta karşı karşıya gelecek. Ay yıldızlı ekibimizin rakibi İsviçre’de yarın TSİ 14.00’te çekilecek kurada belli olacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak play-off’ta ilk maçlar 20 Mart’ta, rövanşlar ise 23 Mart’ta.

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İskoçya: Portekiz, Hırvatistan ve Polonya’nın bulunduğu A Ligi 1. Grup’ta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile 7 puan topladı. İskoçlar 7 gol atarken, 8 gole engel olamadı.

Belçika: Son Dünya Kupası finalisti Fransa, İtalya ve İsrail’li A Ligi 2. Grup’ta Belçika 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile 4 puan alabildi. 6 kez fileleri sarstı, 9 golü ise engelleyemedi.

Macaristan: Almanya, Hollanda ve Bosna ile mücadele ettiği A Ligi 3. Grup’ta 1 kez kazanırken 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile 6 puan alabildi. 4 gol atarken, 11 kez topu ağlarından çıkardı.

Sırbistan: İspanya, Danimarka ve İsviçre ile karşılaştığı A Ligi 4. Grup’ta 1 galibiyet, 2 yenilgi ve 3 beraberlikle 6 puan aldı. Attığı 3 gole karşılık rakiplere 6 gol izni vermekten kurtulamadı.