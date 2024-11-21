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UEFA Uluslar Ligi'nde kura heyecanı! A Milli Takım'ın rakibi belli oluyor

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#UEFA Uluslar Ligi#Milli Takım#Muhtemel Rakipler
UEFA Uluslar Liginde kura heyecanı A Milli Takımın rakibi belli oluyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 12:13

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off, çeyrek ve yarı final kura çekimi yarın gerçekleştirilecek. İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi, TSİ 14.00'te başlayacak. Kura çekimi sonucunda A Milli Takımımızın play-off rakibi de belli olacak.

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Kurada A Ligi'nin çeyrek ve yarı final ile A, B, C ve D liglerinin play-off eşleşmeleri belirlenecek.

- Ay-yıldızlılar rakibini bekliyor

B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımı play-off'lara kaldı.

Milliler, play-off'larda A Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan veya Sırbistan ile eşleşecek.

Ay-yıldızlılar, çift maç eleme usulüne göre Mart 2025'te oynanacak play-off etabında A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek.

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- A Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi

UEFA Uluslar A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Son 8 arasında giren Portekiz, Hırvatistan, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya ve Danimarka, çeyrek final kurasında yer alacak.

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Çift ayaklı eleme maçlarına çıkacak söz konusu 8 takım, 2024-2025 sezonu UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek.

UEFA Uluslar Liginde kura heyecanı A Milli Takımın rakibi belli oluyor

- Play-off oynayacak takımlar

A Ligi üçüncüleri İskoçya, Belçika, Macaristan ve Sırbistan ile B Ligi ikincileri Ukrayna, Yunanistan, Avusturya ve Türkiye, play-off maçlarında karşı karşıya gelecek. Eşleşmelerin kazananlar, yoluna A Ligi'nde devam edecek.

B Ligi'nde üçüncü olan Gürcistan, İrlanda, Slovenya ve İzlanda ile C Ligi'nde ikinci sırayı alan Slovakya, Kosova, Bulgaristan ve Ermenistan, play-off'larda karşılaşacak. Tur atlayan takımlar, B Ligi'nde mücadele verecek.

C Ligi'nde en iyi dördüncüler kontenjanından Letonya ve Lüksemburg ile D Ligi ikincileri Cebelitarık ve Malta play-off oynayacak. Kazanan takımlar C Ligi'nde yer alacak.

- Maç takvimi

Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak.

A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak.

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#UEFA Uluslar Ligi#Milli Takım#Muhtemel Rakipler

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