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Karadağ - Türkiye maçı öncesi 'aktarmasız' Dünya Kupası ihtimali... Kader mücadelesi; Hollanda - Norveç

#A Milli Takım#Türkiye Karadağ#Hollanda Norveç
Karadağ - Türkiye maçı öncesi aktarmasız Dünya Kupası ihtimali... Kader mücadelesi; Hollanda - Norveç

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası Türkiye adına kusursuz şekilde tamamlandı. Milliler, Cebelitarık'ı yeterli farkla devirirken Norveç ve Hollanda'nın puan kayıpları sonrası tablo bir anda değişti. Artık 16 Kasım'da oynanacak son maçlarda hedef Katar'a en kestirme yoldan gidebilmek...

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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda son hafta heyecanı yaşanırken 9. haftada alınan sonuçlar Türkiye'ye ilaç gibi geldi.

Cebelitarık'ı 6-0 mağlup eden A Milli Takımımız, diğer maçlardan gelecek sonuçları beklemeyen geçti. Norveç'in evinde Letonya ile 0-0 berabere kalmasıyla rakibimize averaj üstünlüğü kurmuş olduk.

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KARADAĞ ARTIK İDDİASIZ

Ardından Hollanda 2-0 üstün götürdüğü maçta büyük bir sürprizle Karadağ karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılınca tablo bir anda karıştı. Hollanda, grubun son haftasına 20 puanla lider girerken Millilerimiz, Norveç'e karşı 1 averaj farkıyla ve 18 puanla ikinci sıraya yükseldi. Norveç ise aynı puanla üçüncü sıraya düştü. Puanını 12 yapan Karadağ'ın ise herhangi bir şansı bulunmuyor.

Son hafta Türkiye, Karadağ ile deplasmanda karşılaşırken Hollanda Amsterdam'da Norveç'i konuk edecek. Büyük önem taşıyan iki karşılaşma öncesi ihtimalleri hatırlayalım.

KATAR'A AKTARMASIZ BİLET; NORVEÇ'İN HOLLANDA GALİBİYETİ

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A Milli Takım, iddiasız Karadağ deplasmanında kazanır; Norveç ise Türkiye ile aynı veya 1 farkla Hollanda'yı mağlup ederse 2022 Dünya Kupası'na direkt katılım sağlıyoruz.

PLAYOFF İHTİMALLERİ

Amsterdam'da oynanacak Hollanda - Norveç maçı berabere biter ya da Hollanda sahada galip ayrılırsa; Millilerimiz ise Karadağ'ı yenerse Play - Off maçları oynama hakkı elde ediyoruz.  

HOLLANDA KAZANIRSA, YENİLSEK DAHİ PLAY-OFF GARANTİ

Hollanda'nın kazanması durumunda, Karadağ maçında mağlubiyet alsak dahi baraj maçlarına gidebiliyoruz. Bu noktada Norveç'in yiyeceği farktan en fazla 1 farkla yenilmemiz gerekiyor.

PUAN DURUMU VE SON HAFTA PROGRAMI

Karadağ - Türkiye maçı öncesi aktarmasız Dünya Kupası ihtimali... Kader mücadelesi; Hollanda - Norveç

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son maçında yarın karşılaşacağı Karadağ ile tarihte 4. kez rakip olacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 2016'da olmak üzere geride kalan 3 maçtan 1'ini Türkiye kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi. Karadağ'ın ise galibiyeti bulunmuyor.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 5 golüne, Karadağ 4 golle cevap verdi.

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SON İKİ MAÇ BERABERE

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Ay-yıldızlı ekip, Karadağ ile oynadığı son iki maçtan beraberlikle ayrıldı.

İki ekip ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmişti. Türkiye, o maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı.

Türkiye ile Karadağ arasında 27 Mart 2018'de deplasmanda oynanan özel karşılaşma ise 2-2 sona ermişti. Ay-yıldızlı ekibin golleri Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu'dan gelmişti.

Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle son maçını ise 1 Eylül 2021'de oynadı. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde İstanbul'da oynanan maç 2-2 sona erdi. Ay-yıldızlı ekip Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2 farklı öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı.

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KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇINI ALMAN HAKEM DANİEL SİEBERT YÖNETECEK

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. haftasında 16 Kasım Salı günü deplasmanda Karadağ ile yapacağı maçı, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Podgorica Şehir Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada düdük çalacak Siebert'in yardımcıları Jan Seidel ve Christian Gittelmann olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Tobias Reichel yapacak. Maçta Sascha Stegemann VAR, Katrin Rafalski​​​​​​​ ise AVAR olarak görev alacak.

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#A Milli Takım#Türkiye Karadağ#Hollanda Norveç

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