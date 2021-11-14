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A Milli Takım'da Hamit Altıntop'tan Şenol Güneş ve ekibine gönderme: Saha dışında iyi takım olursanız...

#Hamit Altıntop#A Milli Takım#Şenol Güneş
A Milli Takımda Hamit Altıntoptan Şenol Güneş ve ekibine gönderme: Saha dışında iyi takım olursanız...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki son maçında Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Takım'da yönetici Hamit Altıntop, açıklamalarda bulundu. Altıntop, Şenol Güneş ve ekibine gönderme yaptı.

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Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım'dan sorumlu yöneticisi Hamit Altıntop, Karadağ ile oynanacak mücadele öncesi açıklamalarda bulundu ve eski teknik ekibe gönderme yaptı.

Karadağ yolculuğu öncesi TRT Spor'a konuşan Altıntop, Dünya Kupası fırsatını değerlendirmek istediklerini belirtti.

İşte Altıntop'un açıklamaları;

Çok zorlu üç maç öncesinde baktığımızda ümit vermeyen bir görüntü vardı. O görüntüyü lehimize çevirmemiz gurur verici. Cebelitarık'ı büyük konuşmaya gerek yok. 6 gol atmak önemli değil. Oradaki azim, disiplin, istek ve hırs tatmin ediciydi. Norveç'in berabere kalması, Hollanda'nın berabere kalması umutları arttırdı. Düşüncesi bile çok keyifli. Salı gününe kadar iyi hazırlanıp fırsatı değerlendirmek istiyoruz.

ŞENOL GÜNEŞ VE EKİBİNE GÖNDERME: SAHA DIŞINDA TAKIM OLURSANIZ...

Bahsettiğim en önemli konu takım. Saha dışında iyi takım olursanız bunu sahaya da yansıtırsınız. Herkes değerlere ve kurallara en iyi şekilde uymaya çalışıyor. Yetenek konusunu hiçbir zaman tartışmadık. Herkes değerlere, kurallara çok önem veriyor. Bunu sahaya nasıl daha iyi yansıtırız, onun üstünde duruyoruz. Herkes fedakarlıklar yapıyor.

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A Milli Takımda Hamit Altıntoptan Şenol Güneş ve ekibine gönderme: Saha dışında iyi takım olursanız...

"KARARLI BİR ŞEKİLDE..."

Değişiklikler zaman alacak demiştik. Daha yolun başındayız. Karadağ maçı öncesi dün akşam yemeğinde, "Bunun keyfini çıkarmak lazım, gurur da duyabiliriz ama herkes mütevazı olmalı" dedim. Kararlı bir şekilde hiçbir detayı atlamadan Karadağ'a hazırlanacağız.

BURAK YILMAZ'A ÖVGÜ

Burak'ın altını çizmek istiyorum. Dünkü performanstan ziyade Letonya maçında sorumluluk alıp, penaltıyı gole çevirmesi... Kendisini iyi hissediyorsa bunun yaşı yoktur. Tecrübe ile yüksek enerjiyi, yeteneği birleştirip sahaya yansıtması önemli.

"İYİ BİR SKOR ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Mütevazılığı korumak lazım. Kesinlikle kararlıyız. Değerleri koruyabilirsek, yeteneğimizi sahaya yansıtabilirsek çok iyi bir skor alacağımızı düşünüyorum. Biz işimizi yaptıktan sonra diğer maçlara bakabiliriz. Allah her şeye kadirdir.

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#Hamit Altıntop#A Milli Takım#Şenol Güneş

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