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Karadağ Türkiye maçı ne zaman? Türkiye milli maçı hangi kanalda saat kaçta? Karadağ'ın kadrosu açıklandı

#Dünya Kupası#Karadağ#Türkiye
Karadağ Türkiye maçı ne zaman Türkiye milli maçı hangi kanalda saat kaçta Karadağın kadrosu açıklandı

Karadağ-Türkiye maçı için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son maçında Karadağ ile kozlarını paylaşacak. Deplasmanda Karadağ ile yapacağı maçta A Milliler önemli bir sınav verecek. 15 puanla grubunda 3. sırada yer alan Ay-Yıldızlı ekip, Karadağ Türkiye maçından 3 puanla ayrılması halinde Dünya Kupası elemelerinde avantaj kazanacak. Peki, Karadağ Türkiye maçı ne zaman? Türkiye milli maçı hangi kanalda saat kaçta? İşte, maça dair ayrıntılı bilgiler.

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Karadağ Türkiye maçı Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan dolu anlara sahne olacak. Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetimindeki milli takım, FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaşacağı Cebelitarık maçının ardından deplasmanda Karadağ'a konuk olacak. Türkiye G Grubu'ndaki son maçında 16 Kasım Salı günüKaradağ ile mücadele vererek sahadan 3 puan ile ayrılmaya çalışacak.

KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım kafilesi, Karadağ karşılaşması için 14 Kasım Pazar günü İstanbul Havalimanı'ndan THY'ye ait uçakla bu ülkenin başkenti Podgorica'ya gidecek. Teknik direktör Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, ertesi gün TSİ 21.00'de uzaktan yöntemle Podgorica Şehir Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Karadağ maçı öncesindeki son çalışma ise TSİ 21.30'da bu statta gerçekleştirilecek. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olarak yapılacak.

Podgorica Şehir Stadyumu'nda 16 Kasım Salı günü oynanacak Karadağ-Türkiye karşılaşması, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak.

ADAY KADRO

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A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu
Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.

KARADAĞ'IN KADROSU AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktörlüğünü Miodrag Radulovic'in yaptığı Karadağ'ın aday kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Milan Mijatovic (MTK Budapeşte), Matija Sarkic (Birmingham City), Jasmin Agovic (Rudar Pljevlja)

Defans: Stefan Savic (Atletico Madrid), Marko Simic (Liepaja), Zarko Tomasevic (Astana), Adam Marusic (Lazio), Risto Radunovic (FCSB), Igor Vujacic (Partizan), Marko Vukcevic (AFC UTA Arad), Meldin Dreskovic (Sutjeska)

Orta saha: Nebojsa Kosovic (Kairat Almaty), Sead Haksabanovic (Rubin Kazan), Marko Jankovic (Beitar Jerusalem), Milutin Osmajic (Cadiz), Marko Vesovic (Karabağ), Ilija Vukotic (Boavista), Vladimir Jovovic (Sutjeska), Drasko Bozovic (Decic), Milos Raickovic (Buducnost Podgorica), Luka Mirkovic (Buducnost Podgorica)

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Forvet: Fatos Beciraj (Astana), Stevan Jovetic (Hertha Berlin), Uros Djurdjevic (Sporting Gijon), Nikola Vujnovic (Vozdovac)

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