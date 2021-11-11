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Milli takÄ±m puan durumu nasÄ±l ÅŸekillendi? Ä°ÅŸte A Milli TakÄ±m puan durumu

#Milli TakÄ±m#Puan Durumu
Milli takÄ±m puan durumu nasÄ±l ÅŸekillendi Ä°ÅŸte A Milli TakÄ±m puan durumu

CebelitarÄ±k'Ä± 13 KasÄ±m'da Ä°stanbul'da aÄŸÄ±rlayacak ay-yÄ±ldÄ±zlÄ±lar, KaradaÄŸ ile 16 KasÄ±m'da deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacak. A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, 2022 FIFA Dünya KupasÄ± Avrupa Elemeleri G Grubu'nda CebelitarÄ±k ve KaradaÄŸ ile oynayacaÄŸÄ± maçlarÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü. Öte yandan maçlara kÄ±sa bir süre kala puan durumu merak ediliyor. Peki, Milli takÄ±m puan durumu nasÄ±l ÅŸekillendi?

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A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, 2022 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± Avrupa Elemeleri G Grubu'nda CebelitarÄ±k ve KaradaÄŸ ile yapacaÄŸÄ± maÃ§larÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam ediyor. BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim Stadyumu'nun ev sahipliÄŸi yapacaÄŸÄ± 13 KasÄ±m'daki TÃ¼rkiye-CebelitarÄ±k mÃ¼sabakasÄ±, saat 20.00'de baÅŸlayacak ve TRT 1'den naklen yayÄ±mlanacak. Podgorica Åžehir Stadyumu'nda 16 KasÄ±m SalÄ± gÃ¼nÃ¼ oynanacak KaradaÄŸ-TÃ¼rkiye karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±, TSÄ° 22.45'te baÅŸlayacak ve TRT 1'den canlÄ± yayÄ±mlanacak. Ä°ÅŸte, Ä°ÅŸte, A Milli TakÄ±m puan gÃ¼ncel durumu...

GÃœNCEL PUAN DURUMU

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Milli takÄ±m puan durumu nasÄ±l ÅŸekillendi Ä°ÅŸte A Milli TakÄ±m puan durumu

MÄ°LLÄ° MAÃ‡LARIN ADAY KADROSU

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n CebelitarÄ±k ve KaradaÄŸ maÃ§larÄ± aday kadrosunda ÅŸu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: UÄŸurcan Ã‡akÄ±r, Ersin DestanoÄŸlu, Sinan Bolat

Defans: Zeki Ã‡elik, Mert MÃ¼ldÃ¼r, Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, RÄ±dvan YÄ±lmaz

Orta saha: AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r, Cengiz Ãœnder, Berat Ã–zdemir, Berkan Kutlu, Orkun KÃ¶kÃ§Ã¼, Ozan Tufan, Taylan AntalyalÄ±, Hakan Ã‡alhanoÄŸlu, Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu

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Forvet: Burak YÄ±lmaz, Halil DerviÅŸoÄŸlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.

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