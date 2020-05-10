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Futbol
Haber GiriÅŸ: 10.05.2020 - 11:23,Son GÃ¼ncelleme:

Karacabey Belediyespor BaÅŸkanÄ±'ndan Acun IlÄ±calÄ±'ya mesaj!

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Karacabey Belediyespor BaÅŸkanÄ±'ndan Acun IlÄ±calÄ±'ya mesaj!
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Avrupa'dan kulÃ¼p satÄ±n almak istediÄŸini sÃ¶yleyen Acun IlÄ±calÄ±'ya Karacabey Belediyespor BaÅŸkanÄ± Ä°smail Ãœlker'den mesaj geldi.

TFF 3.Lig 3.Grup'ta mÃ¼cadele eden ve korona virÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle liglere ara verilmeden Ã¶nce profesyonel liglerde ÅŸampiyon olmayÄ± garantileyen tek takÄ±m olan Karacabey Belediyespor'dan Acun IlÄ±calÄ±'ya ilginÃ§ bir teklif geldi.

Karacabey Belediyespor BaÅŸkanÄ± Ä°smail Ãœlker, Avrupa'dan futbol kulÃ¼bÃ¼ satÄ±n alacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde haberler Ã§Ä±kan Ã¼nlÃ¼ televizyoncu IlÄ±calÄ±'ya bir tweet atarak, "SayÄ±n IlÄ±calÄ±, gelin gÃ¶rÃ¼ÅŸelim, 5 sene sonra tÃ¼m Avrupa, Karacabey'i seyretsin" diye Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.

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Karacabey Belediyespor BaÅŸkanÄ±ndan Acun IlÄ±calÄ±ya mesaj

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