Karacabey Belediyespor BaÅŸkanÄ±'ndan Acun IlÄ±calÄ±'ya mesaj!

TFF 3.Lig 3.Grup'ta mÃ¼cadele eden ve korona virÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle liglere ara verilmeden Ã¶nce profesyonel liglerde ÅŸampiyon olmayÄ± garantileyen tek takÄ±m olan Karacabey Belediyespor'dan Acun IlÄ±calÄ±'ya ilginÃ§ bir teklif geldi.

Karacabey Belediyespor BaÅŸkanÄ± Ä°smail Ãœlker, Avrupa'dan futbol kulÃ¼bÃ¼ satÄ±n alacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde haberler Ã§Ä±kan Ã¼nlÃ¼ televizyoncu IlÄ±calÄ±'ya bir tweet atarak, "SayÄ±n IlÄ±calÄ±, gelin gÃ¶rÃ¼ÅŸelim, 5 sene sonra tÃ¼m Avrupa, Karacabey'i seyretsin" diye Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.

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