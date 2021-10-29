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Kaptan Eda Erdem taraftarları derbiye çağırdı

#Voleybol#Fenerbahçe#Galatasaray
Kaptan Eda Erdem taraftarları derbiye çağırdı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında yarın Galatasaray HDI Sigorta ile yapacağı derbide galibiyete odaklandı.

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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen takım kaptanı Eda Erdem Dündar, zorlu bir maçın kendilerini beklediğini belirtti.

Hazırlıklarının keyifli ve güzel bir şekilde devam ettiğini aktaran Eda Erdem Dündar, "Bu sezon bizim için önemli bir sezon, o yüzden antrenörümüz idman tempomuzu da artırdı. Derbi haftasındayız. Galatasaray son haftalarda çok iyi oynuyor. Çok iyi servis atıp bunun yanında da iyi hücum ve defans yapıyorlar. Çok zorlu bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Derbide ev sahibi olduklarını hatırlatan deneyimli voleybolcu, "Taraftarlarımızı bu maça davet ediyoruz, onların desteği çok önemli. Taraftarımız, bizim için büyük bir güç. Güzel bir karşılaşma olacak. İyi oynayıp kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli oyunculardan Gizem Örge de önemli bir maça çıkacaklarını aktardı.

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Taraftarlardan destek isteyen ve bunun önemine vurgu yapan Gizem Örge, şunları kaydetti:

"Önemli bir maç ve hazırlıklarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz. Lig bu sene zorlu ve biz de yeni oyunculardan kurulu bir takımız. Zamanla çok daha iyi işler başaracağımızı biliyorum. Adım adım her maç üzerine koyarak gitmek en önemli hedeflerimizden. Bunun için çalışıyoruz. Taraftarı olan bir takımda oynamanın farkını buraya geldikten sonra gördüm. O nedenle taraftarımızın desteği her maç olduğu gibi bu maçta da çok önemli. Bütün taraftarlarımızı maça bekliyoruz."

Kaptan Eda Erdem taraftarları derbiye çağırdı

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#Voleybol#Fenerbahçe#Galatasaray

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