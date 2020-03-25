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GeriFutbol Kamil Ahmet Çörekçi'nin dedesi vefat etti
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DHA
Haber Giriş: 25.03.2020 - 10:43,Son Güncelleme:/

Kamil Ahmet Çörekçi'nin dedesi vefat etti

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Kamil Ahmet Çörekçi'nin dedesi vefat etti
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Trabzonsporlu futbolcu Kamil Ahmet Çörekçi’nin İngiltere’de yaşayan dedesi 87 yaşındaki Kıbrıslı Türk Kamil Ahmet, hayatını kaybetti.

Trabzonsporlu futbolcu Kamil Ahmet Çörekçi’nin İngiltere’de yaşayan dedesi 87 yaşındaki Kıbrıslı Türk Kamil Ahmet, hayatını kaybetti. Dedesini kaybeden Kamil Ahmet Çörekçi, sosyal medya hesabından, "Seni çok seviyorum dede, mekanın cennet olsun. Nur içinde yat" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri Tufan Erhürman da Ahmet için bir taziye mesajı yayınladı.

DEDEYE SON MESAJ

Dedesinin adını taşıdığını ifade eden Çörekçi, "Senin ismini taşıdım. Beni hep takip ettin ve tüm kariyerim boyunca bana destek oldun. Hayat hakkında bana çok şey öğrettin, senin için ailenden daha önemli olan hiçbir şey yoktu. Kelimeler senin ne kadar büyük bir adam olduğunu açıklamaya yetmez" ifadelerini kullandı.

Kamil Ahmet için bir taziye mesajı yayınlayan Erhürman da "Hayatını mücadeleyle geçirmiş, mücadelesi, güler yüzü, beyefendiliği ve dostluğuyla hepimize örnek olmuş Kamil ağabeyimizi kaybettik. Çok üzgünüm. Hepimize sabır dilerim" dedi.

Kamil Ahmet Çörekçinin dedesi vefat etti

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