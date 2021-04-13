Kadınlar Avrupa Ligi'nde sezonun MVP'si Fenerbahçeli Iagupova

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre 29 yaşındaki Iagupova; başantrenörler, basın mensupları ve taraftarların katıldığı oylama sonucu 2020'den sonra bu yıl da MVP ödülüne layık görüldü.

Sezonu 20,6 sayı, 7,6 ribaunt, 4,4 asist ve 2 top çalma ortalamalarıyla tamamlayan Iagupova, sarı-lacivertlilerin dörtlü finale yükselmesinde büyük rol oynadı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali, 16-18 Nisan tarihlerinde İstanbul'da oynanacak.

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