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Kadıköy'deki derbiye damga vuran tarihi detay! 47 yıldır böylesi yaşanmadı

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#Derbi#Beşiktaş#Fenerbahçe
Kadıköydeki derbiye damga vuran tarihi detay 47 yıldır böylesi yaşanmadı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 08:38

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken 47 yıl sonra bir ilk yaşandı. Siyah-beyazlıların bu sezonki derbi performansı dikkat çekti.

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Süper Lig'de evinde Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederken, siyah-beyazlıları sahasında 3 sezon sonra yendi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Beşiktaş'ı Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 2-1 yenmeyi başardı.

Siyah-beyazlılara karşı son galibiyetini Aralık 2019'da 3-1'lik skorla elde eden sarı-lacivertliler, sonraki süreçte 2 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı. Sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan maçı 3-1 kazanan Fenerbahçe, bugün de sahadan galibiyetle ayrıldı.

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9 SEZON SONRA İKİ KEZ YENİLDİ

Siyah-beyazlılar, ligde 2014-2015 sezonunun ardından ilk kez sarı-lacivertli ekiple oynadığı iki maçtan da yenilgiyle ayrılmış oldu.

Beşiktaş, söz konusu dönemde Fenerbahçe’ye 2-0 ve 1-0’lık skorlarla kaybetmişti.

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Bu maçın ardından sarı-lacivertlilere aynı sezon içinde hiç iki kez mağlup olmayan siyah-beyazlılar, oynanan 16 karşılaşmanın 4’ünü kazandı. 9 mücadele beraberlikle sona ererken, Fenerbahçe de üç kez 3 puan sevinci yaşadı.

Kadıköydeki derbiye damga vuran tarihi detay 47 yıldır böylesi yaşanmadı

DERBİ GALİBİYETİ YOK

Ayrıca Beşiktaş, derbi galibiyeti alamadan 2023-2024 sezonunu kapatmış olacak. Ligin 9. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 2-1 yenilen Kartal, 15. haftada ise Tüpraş Stadyumu’nda Fenerbahçe’ye 3-1 kaybetti.

Siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısında ise 28. haftada Galatasaray’a bu kez evinde 1-0 mağlup oldu.

47 YIL SONRA BİR İLK

Opta'nın verilerine göre; Bu sezon Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a rakip olduğu altı maçın beşini kaybeden Beşiktaş (1G 5M), Süper Lig tarihinde 1977/78 (1B 5M) ile birlikte en fazla derbi mağlubiyeti aldığı iki sezondan birini yaşıyor.

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#Derbi#Beşiktaş#Fenerbahçe

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