Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası olay yorum: 'Her karar yanlış, yakışmıyor! Tuhaf ve ezici fark...'

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Trendyol Süper Lig 34. hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Ev sahibi takımın gollerini 30. dakikada Michy Batshuayi ve 69. dakikada İrfan Can Kahveci atarken Beşiktaş'ın tek sayısını 82. dakikada Cenk Tosun kaydetti.

35 YIL SONRA BAŞARDI

Süper Lig'de 34 maçta 89 puan toplayan Fenerbahçe, 93 puanlı 1988/89 sezonunun ardından en yüksek puan topladığı sezonu yaşıyor.

93 puanlı lig lideri Galatasaray, Süper Lig rekoru olan 93 puana bitime 4 hafta kala ulaşıp rekoru egale etti.

İSMAİL KARTAL'IN DERBİ KARNESİ

Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü İsmail Kartal da bu sezon 3. kez derbiye çıktı. Kartal’ın öğrencileri, sezonun ilk yarısında Dolmabahçe’de oynanan müsabakadan 3-1 galip ayrılırken, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

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Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe ile 3 farklı dönemde Beşiktaş ve Galatasaray’a rakip oldu. İsmail Kartal, Beşiktaş’la oynanan 5 lig maçında 4 galibiyet elde ederken, 1 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe yönetiminde Galatasaray’a karşı da 5 maçta takımının başında olan Kartal, bu mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İsmail Kartal, takımının başında çıktığı son 8 derbide ise mağlubiyet yaşamadı.

Hürriyet yazarlarından Güntekin Onay, Uğur Meleke, Fırat Aydınus ve Emrah Taşçı, Kadıköy'de derbi hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

GÜNTEKİN ONAY: FENERBAHÇE OYUN FARKIYLA KAZANDI

İki takım arasında ciddi bir oyun ve kalite farkı vardı. Futbol takımları bir kadro oluşturur ve sahaya en güçlü 11 oyuncusuyla çıkar. Beşiktaş’ta durum böyle değil... Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Alex Oxlade-Chamberlain gibi isimler kulübede; Jackson Muleka santrfor, Necip Uysal sağ bek. Durum böyle olunca da 3 pas yapıp da orta sahayı geçemeyen bir Beşiktaş vardı sahada. Sağ bek oynayan Necip Uysal, kariyeri boyunca bek oynadığı her maçta kaybettirecek hatalar yaptı. Dün olduğu gibi. Erken kart gördü, hamle yapamadı, pozisyon hatası yaptı, ilk golde 1 metre ile ofsaytı bozdu, top kayıpları yaptı. Fenerbahçe’nin en güçlü olduğu Dusan Tadic ve Fred’in kullandığı sol kanada sağ bek Necip Uysal ile çıkmak kesinlikle yanlış bir tercih idi. O kanattan hiç hücum da yapamadı siyah beyazlılar.

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YİNE HAYAL KIRIKLIĞI

Dün Beşiktaş’ta iyi oynayan birisi var mıydı? Yoktu ama dünkü kadro rakip yarı sahaya yerleşip topu tutacak bir 11 değildi. Beşiktaş armasıyla maçın içinde kaldı. Futbol anlamında ise çok gerideydi. Acele ile rekor ücret ödenerek alınan ve kırmızı kart gören Al Musrati yine hayal kırıklığı.Ernest Muci çok top kaybı yapıyor. Yetenekli ama Oyuna bilgisi yok. Gedson Fernandes çalışkan ama top ayağındayken kötü. Bireylerin ötesinde sahada Beşiktaş’a hiç yakışmayan bir takım vardı.

KARARLAR DOĞRU GÖRÜNMÜYOR

Fenerbahçe, dün sahada çok daha güçlüydü. Ortada ciddi bir oyun ve kalite farkı vardı. Haklı bir galibiyet alan Fenerbahçe yarışın içinde kalmaya devam etti.

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Beşiktaş’ta yeni yönetimin futbolla ilgili aldığı kararlar pek de doğru görünmüyor. Fernando Santos, Al-Musrati, Ernest Muci, Joe Worrall ve kadro dışı kararları ile Beşiktaş güç kazanmadı, geriye gitti.

UĞUR MELEKE: 35 PUANLIK FARKI DOĞRULAYAN DERBİ

Beşiktaş bu noktaya bir günde gelmedi: 2 senedir verdiği yanlış kararların faturasını ödüyor. Fenerbahçe’nin dün Beşiktaş’a kurduğu oyun üstünlüğünü okumak için filmi biraz geriye sarmak gerek. Fenerbahçe dün derbiye rakibinin tam 35 puan ve 51 averaj önünde başladı. Beşiktaş bu noktaya elbette bir günde gelmedi: İki sene önce şampiyon hocası Sergen Yalçın’ı imza için bir buçuk ay bekleten, 2 milyon Euro’ya (alt ligde 17 maça çıkmış) Emrecan Uzunhan’ı, 1,5 milyona Kerem Atakan’ı transfer eden, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi gibi oyuncuları haraç mezat, Güven’i bedavaya gönderen Beşiktaş yönetiminin tuhaf kararlarıyla başladı bu süreç.

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TUHAFLIKLAR VE YANLIŞLAR

O tuhaf yönetsel kararları bu sezonki yanlışlar izledi. Saiss anlamsız bir şekilde kaybedildi. Afrika Kupası senesinde ülkeleri kupa vizesi alan 8 Afrikalı’yla takım kuruldu. 4 stoperlik rotasyonun biri (Tayyip) uzun süreli sakatken, yanına 3 Afrikalı konuldu. Bir önceki yönetim ve teknik ekibin hatalar zinciri yeni yönetimle de sürdü. 14 senedir kulüp takımı çalıştırmamış, dünyanın en pragmatik ve 1-0’cı hocası Santos getirildi göreve. 12+3 milyon Euro gibi astronomik bir paraya birçok üst klas futbolcu alınabilecekken Al Musrati transfer edildi. İki senedir verdiği hemen her karar yanlış olan Beşiktaş’ın bu enkazı kaldırması da zaman alacak haliyle.

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25 DAKiKA YARI SAHAYI GEÇEMEDi

Dünkü müsabakayı elbette Al Musrati’nin 25’teki kırmızı kartından bağımsız okuyamayız ancak şunu da belirtmek gerek: Libyalı atıldığında Fenerbahçe şutlarda 6-0, kornerlerde 2-0 öndeydi. Beşiktaş 25 dakika boyunca rakip yarı sahaya geçmemişti daha. Becao-Djikuİsmail sahadayken atak devamlılıkları yüksekti, ancak tabii ki 10 kişilik rakipleri yoruldukça tempoyu daha da artırdı Fenerbahçe.

DZEKO-BATSHUAYi BiRLiKTE OYNAMALI

Dün ilk golü atan, ikincinin üretiminde yer alan Batshuayi günün en iyilerindendi. Lâkin ben Dzeko-Batshuayi’nin bir arada da sahada olabileceklerini düşünüyorum. Dzeko’nun gol sayısının düşmesinin nedeni son dönemde çok fazla derine gelip oynamasıydı. Oyun kurucu gibi davranmak zorunda kalınca haliyle gol ritmi azalmıştı Dzeko’nun. Bence Dzeko derinde, Batshuayi önde bir arada da sahada olabilirler bu ikili.

FIRAT AYDINUS: 10 KİŞİ BEŞİKTAŞ DİRENDİ, FENERBAHÇE YOLUNA DEVAM ETTİ

Eksik rakibine karşı rahat kazanması beklenen Fenerbahçe çok zorlandığı derbide istediği 3 puanı almayı başardı. Ligde hedefsiz olan Beşiktaş, Kadıköy’deki derbide prestij mücadelesi için sahadaydı. G.Saray ile arasındaki puan farkını kapamak isteyen F.Bahçe ise umutlarını sürdürmek için seyircisi önündeydi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, forvette tercihini Edin Dzeko yerine Michy Batshuayi’den yana kullandı. Ağır Beşiktaş savunması karşısında Batshuayi’nin çabukluğu ile gelen gol İsmail Kartal’ın tercihini adeta doğrular nitelikteydi. Fred’in ve akabinde Tadic’in pası da golü güzelleştiren aksiyonlardı.

F.Bahçe sezon başındaki gibi coşkulu ve hırslı başladı ve Musrati atılana ve gole kadar 3-4 pozisyona girdi. Ama golden sonra tempoyu düşürdü. Sarı lacivertliler özellikle aksayan Necip’in kanadını Ferdi ile kullanarak tehlikeler yaratma düşüncesindeydi. İlk yarıda İsmail’in sakatlığı, Becao’nun kural gereği çıkmak zorunda kalması ve Musrati’nin atılması belki de o dakikalardan sonra yaşanacakların ve maçın gidişatını değiştiren unsurlardı.

Topu Fenebahçe’ye veren Beşiktaş bekleyip kaptığı toplarla yapacağı ani çıkışlarla golü bulmak istedi. Siyah beyazlılar 10 kişi de olsa gol yedikten sonra F.Bahçe’nin üstüne gitmeye çalıştı ancak Muci ile tek pozisyon yakalayabildi. İlk yarıda Beşiktaş’ın kötüleri Necip ve Gedson’du. Muci biraz hareketliydi. Fenerbahçe’de ise Ferdi ve Tadic öne çıkan isimlerdi.

BEŞiKTAŞ PES ETMEDi

İlk yarı bittiğinde belki de herkesin maçın 2. bölümünün Fenerbahçe adına çok rahat geçeceği ve ev sahibi ekibin skoru artıracağı düşüncesi hakimdi. Ancak 25. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Beşiktaş ikinci yarının her dakikasında mücadelenin içinde oldu. Özellikle Muleka’nın kafasında belki de 1-1 olsa çok başka bir yere gidebilecek maçta Livakovic müthiş bir refleksle buna izin vermedi.

F.Bahçe’nin 10 kişi kalan rakibe karşı rahat bir oyunla skoru alabiliriz anlayışı da Beşiktaş’ı mental olarak maça ortak etti. Kaybedecek bir şeyi olmayan ve hedefi kupa olan Beşiktaş İrfan Can’ın durumu 2-0 yapmasından sonra bile golü düşünüp F.Bahçe’nin üstüne gitti. Cenk’in güzel golü de son 10 dakika F.Bahçeliler’in diken üstünde maç seyretmesine neden oldu.

EMRAH TAŞÇI: DERBİDE EZİCİ FARK VE DZEKO-BATSHUAYI YASAĞI ÜZERİNE

Bu gözler öyle Fenerbahçe - Beşiktaş derbileri gördü ki, dünkü karşılaşmayı izlerken aklım ister istemez geçmişe gitti. Evet, son yıllarda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılan derbiler her ne kadar hayal kırıklığıyla sonuçlansa da sarı lacivertlilerin Beşiktaş ile oynadığı müsabakalar futbol şöleni halinde geçerdi.

FERNANDO TOPRAKTEPE BEŞİKTAŞ'I GİBİYDİ

Ve Beşiktaş hiç bu şekilde çaresiz, mukavemetten yoksun ve umutsuz görünmemişti uzun yıllardır.

Beşiktaş; kaleye golcüsünü geçirdiği, 10 kişi kaldığı, birçok kez geriye düştüğü maçlarda Fenerbahçe'yi mağlup etmesini bilmişti.

GÜÇSÜZ BİR GÖRÜNTÜ ÇİZDİ

Galibiyet şöyle dursun, 90 dakikalık sürede gol atsa ve gol pozisyonlarına girse de bir kez dahi oyuna ortak olamayacak güçsüzlükteydi.

OYUNSAL FARKLILIK EZİCİYDİ

Fenerbahçe, gol ve kırmızı karta kadar o kadar ezici üstünlükte bir baskı uyguladı ki, bu bölümde son zamanlarda derbilerde ortaya çıkan en büyük oyun üstünlünlüklerinden birini sergiledi.

Birçok kez gol fırsatı yakaladı, Beşiktaş savunmasını zor durumlarda bıraktı ve kaleci Mert'in kalesini şuta yağmuruna tuttu.

KIRMIZI KART FENERBAHÇE'NİN FRENİ OLDU

Ta ki ilk gol ve derbilerde takımını yakan Musrati'nin kırmızı kartına kadar...

Fenerbahçe biraz frene bastı, Beşiktaş az da olsa nefes aldı, siyah beyazlılar ilk pozisyonuna girdi, kısa süreli de olsa Livakovic yüzünü gösterdi.

REKOR İSABET, HARİKA GOL

Fenerbahçe, derbinin ilk yarısında topu rakibine vermedi, rekor düzeyde isabetli pasla oyunun kontrolünü elinde tuttu ve organize bir atakla harika bir gol buldu.

TADIC'İN YUMUŞACIK ASİSTİ

Fred'in savunma arkasına gönderdiği harika pası göğsüyle yumuşacık şekilde Batshuayi'nin önüne bırakan Tadic, sarı lacivertli kariyerindeki güzel asistlerinden birine daha imza attı.

Fenerbahçe, enerjik ve agresif başlangıç yaparak güzel oyununu güzel bir golle taçlandırdı ve siyah beyazlılara şans vermeden ilk devreyi kapattı.

LIVA YİNE FORMDAYDI

İkinci yarıya daha cesur bir başlangıç yapan Beşiktaş, golcüsü Muleka'yla iyi bir fırsat yakalasa da Fenerbahçe'nin son dönemdeki forma isimlerinden Livakovic'i geçemedi.

ASİST TEK DOKONUŞ USTASINDAN, GOL FORMUNUN ZİRVESİNDEKİ İRFAN'DAN

İlk yarıya nazaran oyunun ikinci bölümünde daha az üretken görünen Fenerbahçe, ikinci golü tek dokunuş ustası Syzmanski'nin asistinde İrfan Can Kahveci'nin harika golüyle bulurken farkı artırma ve puanı güvende tutma konusunda pek de iyi iş çıkaramadı.

DZEKO VE BATSHUAYI'NİN AYNI ANDA OYNAMA YASAĞI...

Bir hayli etkisiz olan ve bir kişi eksik mücadele etmeye çalışan Beşiktaş'a karşı golcüleri çiftlemeye gitmeyen İsmail Kartal, sahanın en iyilerinden Batshuayi'yi oyundan alıp Dzeko'yu sahaya sürerek mevkisel değişikliklerine devam etti.

Kartal'ın bu tavrı, Fenerbahçe'de Dzeko-Batshuayi ikilisinin aynı anda oynayamayacağına dair bir yasak mı olduğuna dair soruların aklıma gelmesine neden oluyor.

En ihtiyaç anında, en uygun, en mukavetmetten yoksun rakiplerde dahi birlikte kullanılmıyor, kullanılamıyor bu ikili...

Oysa önümüzde Başakşehir ve Fatih Karagümrük maçları gibi olumlu bir örnekler varken...

FENERBAHÇE DERBİLERNİN GOLSÜCÜ CENK

Fenerbahçe derbilerinin önemli golcüsü Cenk Tosun güzel bir vuruşla farkı bire indirse de Fenerbahçe kalan bölümü doğru oynayarak net fırsat vermeden galibiyetle tamamlamayı bildi.

Fenerbahçe, 90 dakikalık bölümde rakibi Beşiktaş'tan çok daha üstün oynayarak rahat bir galibiyet elde etti.