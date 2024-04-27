Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe'de çok sayıda ilk yaşandı! Puan rekoru, İrfan Can, Batshuayi, İsmail Kartal...

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Trendyol Süper Lig 34. hafta maçında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Derbi galibiyetinin ardından birçok ortaya dikkat çeken birçok istatistik çıktı.

BATSHUAYI BU SEZON 23. GOLÜNÜ ATTI

30. dakikada maçın ilk golünü atan Michy Batshuayi tüm kulvarlarda gol sayısını 23'e yükseltti.

Bu sezon ligde forma giydiği 24 karşılaşmanın sadece 2'sinde 11'de başlayan Belçikalı futbolcu, derbide 30. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.

Ligde son 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşayan 30 yaşındaki futbolcu, bu golle ligdeki gol sayısını 11'e yükseltti. Ziraat Türkiye Kupası’nda 6 golü bulunan başarılı oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de 6 gol attı.

Batshuayi, ligde Kayserispor maçında hat-trick, Türkiye Kupası maçında Adanaspor’a karşı da 4 gol atma başarısı gösterirken bu sezon 3 kulvarda 23. golüne ulaştı.

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Batshuayi ayrıca Fenerbahçe - Beşiktaş rekabetinde gol atan ilk Belçikalı futbolcu oldu.

Batshuayi, derbide 74. dakikada yerini Edin Dzeko'ya bıraktı.

İRFAN CAN, ALEX'TEN SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, bu sezon gösterdiği gol katkısıyla dikkat çekiyor. Kariyerinin de en iyi sezonunu yaşayan 28 yaşındaki futbolcu, üst üste 3 karşılaşmada da fileleri havalandırmayı başardı. Başarılı oyuncu ligde Sivasspor ve Beşiktaş ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos maçlarında gol sevinci yaşadı. Derbinin 69. dakikasında Szymanski'nin pasında topla buluşan İrfan Can, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü attı.

Bu sezon Süper Lig'de 30 maçta 12 gol, 7 asistlik performans sergileyen İrfan Can, Avrupa Konferans Ligi'nde de 6 kez gol sevinci yaşadı. Başarılı orta saha bu sezon sarı-lacivertli forma altında 18. golüne ulaştı.

Bu sezon 18. golünü atan İrfan Can, (Süper Lig'de 12, Konferans Ligi'nde 6) Fenerbahçe formasıyla Alex de Souza'dan (2010/11'de 28) bu yana en yüksek sayıya ulaşan orta saha oyuncusu oldu.

Mücadeleye 11'de başlayan İrfan Can, 90 dakika sahada kaldı.

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20 YIL SONRA EN UZUN SERİ

Süper Lig'de 12 maçtır en az 2 gol atan Fenerbahçe (toplam 30 gol) kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarladı. (Nisan - Ekim 2004)

LİGDE 35 YIL SONRA EN YÜKSEK PUAN

Süper Lig'de 34 maçta 89 puan toplayan Fenerbahçe, 93 puanlı 1988/89 sezonunun ardından en yüksek puan topladığı sezonu yaşıyor.

93 puanlı lig lideri Galatasaray, Süper Lig rekoru olan 93 puana bitime 4 hafta kala ulaşıp rekoru egale etti.

İSMAİL KARTAL, BEŞİKTAŞ'I SEVİYOR

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2015/15 sezonundan (takımın başında yine İsmail Kartal vardı) bu yana ilk kez sezonun her iki maçında da mağlup etti.

İsmail Kartal Beşiktaş'a karşı Fenerbahçe'nin başında 4. galibiyetini aldı. Bu alanda zirvede 5 galibiyetle Aykut Kocaman bulunuyor.

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SON 8 DERBİYİ KAYBETMEDİ

Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü İsmail Kartal da bu sezon 3. kez derbiye çıktı. Kartal’ın öğrencileri, sezonun ilk yarısında Dolmabahçe’de oynanan müsabakadan 3-1 galip ayrılırken, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.



Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe ile 3 farklı dönemde Beşiktaş ve Galatasaray’a rakip oldu. İsmail Kartal, Beşiktaş’la oynanan 5 lig maçında 4 galibiyet elde ederken, 1 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe yönetiminde Galatasaray’a karşı da 5 maçta takımının başında olan Kartal, bu mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.



İsmail Kartal, takımının başında çıktığı son 8 derbide ise mağlubiyet yaşamadı.

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