Kadıköy'de istifa depremi! Fenerbahçe öne geçti, protesto devam etti

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de taraftarlar, Başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

MOURINHO 2 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynadıkları Eyüpspor maçının 11'ine göre Atakaş Hatayspor karşısında 2 değişiklik yaptı. Mourinho, İrfan Can Kahveci ile Sebastian Szymanski'nin yerine Levent Mercan ile Edin Dzeko'ya görev verdi.

Fenerbahçe mücadeleye; İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Levent Mercan, Dusan Tadic, Fred, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı.

LEVENT MERCAN İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Levent Mercan, ligde ilk kez 11'de şans buldu. Levent, bu sezon Çaykur Rizespor ve Kayserispor maçlarının son dakikalarında süre almıştı.

Haberin Devamı

İRFAN CAN EĞRİBAYAT 2. KEZ SAHADA

Hırvat Kaleci Dominik Livakovic'in sakatlığı nedeniyle ilk kez Eyüpspor maçında kaleyi koruyan İrfan Can Eğribayat, üst üste 2. kez 11'de yer aldı. Livakovic ise sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlarken, bu maçta riske edilmedi.

FERDİ TAYFUR ANILDI

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak Perşembe günü 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur, müsabaka öncesi anıldı. Stat hoparlöründen Ferdi Tayfur'un şarkıları çalınırken, tribünlerdeki taraftarlar da hep bir ağızdan eşlik etti.

AYDINLATMA SİSTEMİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Stadyumda yapılan modernizasyon çalışmaları kapsamında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde aydınlatma sistemi hayata geçirildi. Müzik ve ses sistemiyle entegre hale getirilen statta seremoni öncesi ışık oyunları yapıldı. Ses sistemi projesi kapsamında tribünlerdeki hoparlörlerin montajlarının yapıldığı görüldü.

Haberin Devamı

PROTESTO SESLERİ YÜKSELDİ

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen sarı lacivertlilerde taraftarlar, karşılaşma öncesi ve maç oynanırken yönetimi protesto etti.

Mücadele öncesinde Başkan Ali Koç ve yönetimini protesto eden bir grup taraftar, "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.

Maçta En Nesyri'nin golüyle öne geçen Fenerbahçe, Hatayspor'un beraberlik golüne engel olamazken protesto sesleri yükseldi.

Sarı lacivertli taraftarlar, Hatayspor'un attığı golün ardından "Yönetim istifa" şeklinde tempo tuttu.

FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ, İSTİFA SESLERİ DEVAM ETTİ

Fenerbahçe, Youssef En Nesyri'nin 45+5. dakikada attığı golle 2-1 öne geçerken golün hemen ardından bir kez daha istifa sesleri yükseldi.

Haberin Devamı

Bir grup sarı lacivertli taraftar, En Nesyri'nin ikinci golünün ardından yönetimi yine istifaya davet etti.