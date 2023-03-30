Kadıköy'de golcülerin derbisi olacak! Enner Valencia, Aboubakar ve Cenk Tosun...

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Avrupa Şampiyonası elemelerinde ilk hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte Süper Lig’de gözler pazar günü iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş’ı karşı karşıya getirecek derbiye çevrildi. 1 maç eksiği ile lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe için de 49 puanla ezeli rakiplerini takip eden Beşiktaş için de dev karşılaşmadan alınacak sonuç büyük önem taşıyor. Ülker Stadı’ndaki bu kritik mücadelede gözler özellikle son dönemdeki formları ile dikkat çeken golcülerde olacak.

ENNER VALENCIA 6'DA 6 YAPIP SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Fenerbahçe'de bu sezon attığı gollerle krallık yarışının zirvesinde yer alan Enner Valencia takımını sırtlıyor. Öyle ki Ekvadorlu yıldız 21 lig maçında 25 kez sevinç yaşarken çıktığı son 5 maçında tamamında golünü atmayı başardı. Duble yaptığı Alanyaspor maçında talihsiz bir sakatlık yaşayan Valencia’yı sarı lacivertliler, milli arada yoğun bir tedavi programıyla derbiyle yetiştirmeye çalışıyor. Yıldız futbolcu da hem 6’da 6 yapma hem de Beşiktaş’a karşı gol atamama şanssızlığına son vermek için pazar sahada olmak istiyor.

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ABOUBAKAR TUTUK BAŞLADI, SONRA BİR AÇILDI PİR AÇILDI

Beşiktaş'ta ise yeniden takıma dönen Vincent Aboubakar siyah beyazlı takımdaki 3. dönemine tutuk başlasa da bir açıldı pir açıldı. Kamerunlu futbolcu ilk 4 maçında skor katkısı sağlayamasa da son 3 karşılaşmanın tamamında gol atıp, 1 de asist yaptı. Eski partneri ile yeniden uyum yakalayan Cenk Tosun da son İstanbulspor maçında takımının açılış golünü atarken Aboubakar’ın golünde de asisti yapan isimdi. Cenk de Fenerbahçe maçlarındaki gol özlemine Kadıköy’de oynanacak dev maçta nokta koymayı hedefliyor.

0- Süper Lig’de gol krallığı yarışının zirvesinde yer alan Enner Valencia, Beşiktaş’a rakip olduğu 4 Süper Lig karşılaşmasında gol atamadı. (5 şut)

3- Beşiktaş santrforu Aboubakar’ın Süper Lig’de en fazla gol attığı takım F.Bahçe. Kamerunlu yıldız Kanarya’nın ağlarını 3 kez havalandırdı.

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0- Cenk Tosun, Beşiktaş ile Fenerbahçe’ye karşı 6’sı ligde, 1 kupada olmak üzere 7 maçta rakip olurken bu karşılaşmada gol atamadı.

29- Enner Valencia, Alex’i (28; 2010-11) geçerek F.Bahçe tarihinde bir sezonda en fazla resmi maç golü atan yabancı oyuncu oldu.

4- Aboubakar, Fenerbahçe’ye karşı 4 maça çıkarken bu mücadelelerin hiçbirini kaybetmedi. Bu seride 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

10- Beşiktaş formasıyla 172 maça çıkan ve 80 kez ağları havalandıran Cenk siyah beyazlı kulübün tarihinde en golcü 10. oyuncu olarak yerini aldı

UĞUR MELEKE: VALENCIA'NIN OYNAMASI FENERBAHÇE İÇİN HAYATİ

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Enner Valencia, Süper Lig’de sezonun altın adamlarından. Olur da Fenerbahçe’yi şampiyon yapabilirse zaten sezonun oyuncusu da o seçilecektir muhtemelen. Bu yıl Fenerbahçe’nin en büyük sorunlarından biri özellikle kırılma maçlarında Valencia dışında golcü çıkmamasıydı. 5 santrforları var. Hepsi 30 ve üstü. Hepsi deneyimli, hepsi milli futbolcu. Ama büyük maçlarda Valencia yoksa Fenerbahçe’den golcü çıkmıyor. O yüzden Valencia’nın sahaya çıkması sarı-lacivertliler için hayati.

ABOU-CENK ADETA BİR YENİDEN GÖSTERİM

Aboubakar-Cenk’se bir yeniden gösterim adeta. Beşiktaş genelde sağdan Onur-Ghezzal organizasyonuyla deniyor, o ortalarda Cenk ikinci santrfor gibi ceza alanına giriyor. Ve böylece Abou-Cenk içeride bir eşleşme sorunu yaratıyorlar. Cenk’i sol açıkta böyle etkili kullanması bir Şenol Güneş dokunuşu

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ENGİN KEHALE: VALENCIA DA ABOU DA KIVILCIMI YAKABİLİR

Türkiye-Hırvatistan maçında da gördük ki bazen iyi oynamak yetmiyor. Yetenekli bir oyuncu, anlık doğaçlama bir beceri maçın kaderini değiştirebiliyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş bu anlamda şanslılar. Çünkü hem Valencia hem de Aboubakar bu kıvılcımı yakabilecek potansiyele sahip. Zaten bu yüzden, Valencia’nın ilk Sevilla maçında 82, ikincisinde 84. dakikalarda oyundan çıkmasını hiç anlayamadım. Valencia, sakat değilse oyundan çıkmamalı. Opta istatistiklerine göre 61 dakikada 1 gol, maç başı 0,88 gol beklentisi inanılmaz rakamlar ancak burada 11 penaltının rolünü göz ardı etmemek lazım. Fakat penaltıları çıkarsak bile bu kategoride ligin lideri (maç başına gol beklentisinde Weghorst ardından ikinci).

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OLMAYAN YERDEN GOL ÇIKARAN ADAM: VINCENT ABOUBAKAR

ABOUBAKAR ise olmayan yerden gol çıkaran adam. Yine Opta’ya göre Gol/XG oranı 1.47 ve bu iki takımın forvetleri arasındaki en iyi oran. Özetle anlatmak gerekirse; Kamerunlu, gol başına beklentisi en düşük olan santrfor. Aboubakar’ın yanında hem sırtı dönük top alabilen hem de ona yaklaşarak pozisyona girebilen Cenk Tosun’u unutmamak lazım. Bek-stoper arasına yapacağı koşular Beşiktaş için kilit açıcı olabilir.