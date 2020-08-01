Juventus Roma maçı ile iki takım 38. hafta mücadelesinde karşılaşıyor. İki takımın son oynadığı mücadele Juventus'un 3-1'lik galibiyeti ile sonuçlanmıştı. Roma'nın sahasında oynana mücadele ise Juventus'un 2-1'lik galibiyeti ile son buldu.

Juventus Roma maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Juventus Roma maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.