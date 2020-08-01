Juventus Roma maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Seria A'nın 38. hafta mücadelesinde Juventus ve Roma karşı karşıya geliyor. 83 puanla lig lideri olan Juventus, 67 puanla 5. sırada yer alan Roma ile sahasında karşılaşıyor. Spor severler karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve maçın saat kaçta başlayacağını merak ediyorlar. Peki Juventus Roma maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Juventus Roma maçı ile iki takım 38. hafta mücadelesinde karşılaşıyor. İki takımın son oynadığı mücadele Juventus'un 3-1'lik galibiyeti ile sonuçlanmıştı. Roma'nın sahasında oynana mücadele ise Juventus'un 2-1'lik galibiyeti ile son buldu.
Juventus Roma maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Juventus Roma maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle