Juventus Roma maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda? Dikkat çeken istatistikler

Roma'yı konuk ettiği son maçı kaybeden Juventus, Serie A tarihinde rakibinden üst üste iki iç saha yenilgisi almadı. Juventus'a rakip olduğu son iki Serie A maçını kaybetmeyen Roma, daha uzun bir seriyi en son Aralık 2002'de Fabio Capello yönetiminde yakalamıştı.

Juventus, Andrea Pirlo yönetiminde ilk kez üst üste üç Serie A maçında kalesini gole kapamak istiyor.

Serie A'da üç maçtır gol atamayan Cristiano Ronaldo, Kasım 2017'den bu yana ligde dört maçlık bir suskunluk yaşamıyor. Serie A'da üç puanlı sisteme geçildiğinden bu yana hiçbir oyuncu ilk 11 çıktığı ilk beş maçta Roma forveti Borja Mayoral'dan daha fazla gol atamadı.

JUVENTUS ROMA MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Juventus Roma maçı bu akşam 20:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak..