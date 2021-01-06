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Futbol
DHA
Haber Giriş: 06.01.2021 - 16:04 | Son Güncelleme:

Juventus, Inter ve Bayer Leverkusen Yusuf Yazıcı’nın peşinde

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Juventus, Inter ve Bayer Leverkusen Yusuf Yazıcı’nın peşinde
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Lille’de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yazıcı, Juventus ve Inter ve Bayer Leverkusen'i peşine taktı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de gösterdiği performansla dikkat çeken Yusuf Yazıcı için Avrupa’nın dev kulüpleri sıraya girdi. Milli futbolcuyla son olarak İtalya Serie A ekipleri Juventus ve Inter ile Almanya Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen ilgileniyor.



DAHA ÖNCE MİLAN’IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
Daha önce Milan’ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Hakan Çalhanoğlu’nun yerine düşündüğü Yusuf Yazıcı için İtalya’nın dev kulüpleri Juventus ve Inter de devrede. Öte yandan, Bayer Leverkusen’in de Yusuf Yazıcı için bilgi aldığı da gelen haberler arasında.

Lille’nin 17.5 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı için en az 50 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade ediliyor.

Juventus, Inter ve Bayer Leverkusen Yusuf Yazıcı’nın peşinde

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