Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak ve Alisson açıklaması! İngiliz basını Liverpool'un yeni stoperini duyurdu...

Spor Arena Dış Haber- Liverpool kalecisi Alisson, Leicester City'nin Liverpool'a attığı golde kalesini terk edip uzun topa bakarak pozisyon almaya çalışan Ozan Kabak ile çarpışmış ve Jamie Vardy önünde kalan topu boş kaleye göndermişti.

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, maç sonrası bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ozan Kabak'ın iyi bir futbolcu olduğunun altını çizen Klopp; "Ozan'ın yeteneklerini maçtan önce de biliyorduk. Şimdi de biliyoruz. Yediğimiz goldeki tek problem Alisson ile birlikte oynamaya alışkın olmaması. Alisson savunma arkasına atılan toplarda kalesini kolaylıkla terk eden ve bu paslara müdahale eden bir kaleci. Aralarında bir anlaşmazlık oldu hepsi bu. Takıma yeni katılan her oyuncunun böyle anları olabilir. Genelde böyle durumları sezon başı hazırlık maçlarında görürüz ve sezon içinde tekrarlanmaması için çalışırız ama ara transferde takıma katılan Ozan'ın şanssızlığı böyle bir zamanının olmamasıydı. Alisson çok iyi bir kaleci ve Ozan da aynı kalitede bir oyuncu. Bundan şüphem yok." diye konuştu.

'LIVERPOOL BİR STOPER DAHA ALACAK'

Van Dijk, Joel Matip ve Joe Gomez'in sakatlıkları sonrası ara transferde Ozan Kabak ve Ben Davies'i kadrosuna katlan Liverpool'un yaz transferinde önceliğinin Torino'dan Bremer'ı transfer etmek olduğu belirtildi.

İngiliz basınında çıkan haberlerde Serie A ekibi Torino'da forma giyen 23 yaşındaki Brezilyalı stoperin, Jürgen Klopp'un yaz transfer listesinin başında olduğu ifade edildi.

Bremer bu sezon Torino formasıyla Serie A'da 18 maça çıktı ve 3 gol attı. Brezilyalı stoper 2018 yazında Atletico Mineiro'dan 5.8 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

LIVERPOOL OZAN KABAK'IN BONSERVİSİ ALMAYACAK MI?

Liverpool, milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın Schalke'den sezon sonuna kadar kiralamıştı. İngiliz ve Alman basınında çıkan haberlerde Liverpool'un Ozan için satın alma opsiyonuna sahip olduğu yazılmıştı ancak bu resmi olarak açıklanmadı.

Ozan Kabak'ın Liverpool'a bonservisiyle transfer olması için sezonun geri kalanında iyi bir performans sergilemesi gerekiyor.

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