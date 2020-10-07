Son dakika haberi | Julian Draxler: "Bir gün İstanbul'da oynamak isterim"

“Türkiye’de oynamayı er ya da geç düşünebilirim. İstanbul’da bir kulüple anlaşırsam benim için güzel bir hayat tecrübesi olur. O nedenle Türkiye’de oynamayı ihtimal dışı görmüyorum. Bir süre İstanbul’da yaşamayı çok isterim.”

Alman Milli Takımı’nın ve Paris Saint Germain’in yıldız futbolcusu Julian draxler kariyerinin bir döneminde İstanbul’da forma giymek istediğini açıkladı. Almanya’nın bugün A Milli Takımımız’ı konuk edeceği özel maç öncesi draxler, Hürriyet’e özel açıklamalarda bulundu. Tele röportajda Türkçe selamlaştıktan sonra “Söyleşimize Türkçe mi, Almanca mı devam edelim?” sorusunu yönelttiğimiz 27 yaşındaki futbolcu gülerek şu yanıtı verdi: “Türkçem o kadar iyi değil. Futbolcu olarak insan antrenman yaparken şaka yollu da olsa elbette daha çok küfürlü kelimeler öğreniyor. (Gülüyor). Bunun yanında ‘merhaba’, ‘nasılsın’ gibi şeyler de tabii. Ama sizinle Türkçe konuşabilmekten gerçekten çok uzağım.”

‘Türkiye’ye karşı ilk maçım’

Türkiye ile karşılaşacakları için çok sevinçli olduğunu ifade eden draxler, “Köln’de çok Türk taraftar var. Türk ve Alman taraftarların barış içinde stadyumda buluşması ve maçı izleyebilmesi, iki kültürün karşılaşması çok güzel olur” diye konuştu. Alman yıldız, maçtan beklentisini ise şöyle anlattı: “Bu bir hazırlık maçı. Ama iki takım da kazanma mücadelesi verecek, puan söz konusu olmasa bile. Bu aynı zamanda bir milli maç ve milli karşılaşmalar her zaman heyecanlı ve güzel. O nedenle maç için çok sevinçliyim. Bu benim Türkiye’yle ilk maçım. Şimdiye kadar Türkiye’ye karşı hiç oynamamıştım. İstanbul’da Galatasaray’a karşı oynadım. Ama milli takımla ilk maç.”

‘3 Büyük’ü tutan çok arkadaşım var’

Alman Milli Takımı’nın teknik direktörü Joachim löw’ün takım değiştirmesi önerisinde bulunmasına karşın Fransız ekibinde kalan ve bu sezon çıktığı 5 maçta 2 gol atan Julian draxler, “Türkiye’de oynamayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Er veya geç bunu düşünebilirim. Çünkü Türklerin tarzını çok seviyorum. Üç büyük Türk kulübünün taraftarı olan çok arkadaşım var. Bunu bir opsiyon olarak açık tutuyorum. Bu şimdi mi olur, elbette bilemem. Ama uzun vadede, İstanbul’da bir kulüple konuşulursa, bir Türk kulübüyle anlaşıp orada oynarsam benim için güzel bir hayat tecrübesi olur. O nedenle Türkiye’yi ihtimal dışı görmüyorum. Bir süre İstanbul’da yaşamayı çok isterim.”

‘G’KIRCHEN FUTBOL ÇILGINI BİR YER’

“Gelsenkirchen’de futbol her şey. O nedenle futbol sahasından milli takıma kadar yükselmeyi başaran çok yetenek var. Şu sıralar Premier Lig’de oynayan Mesut Özil örneğin...”

“Gelsenkırchen’den neden çok futbolcu çıkıyor? Havasından mı, suyundan mı?” sorusuna Julian draxler gülerek şu yanıtı verdi: “Suyundan değil elbette. Ama iyi bir soru. Gelsenkirchen’de futbol her şey. Her genç, ‘Futbolcu olacağım’ rüyasıyla büyüyor. Futbol daha sokakta başlıyor. Sadece Almanlar ile oynamıyorsunuz. Göçmen kökenli çok çocuk ve gençlerle birlikte oynuyorsunuz. Daha çok da Türkler ile... Gelsenkirchen futbol çılgını bir yer. O nedenle futbol sahasından milli takıma kadar yükselmeyi başaran çok yetenek var. Mesut Özil örneğin. Premier Lig’de Arsenal’da forma giyiyor. Onunla 2014 Dünya Kupası’nda oynadık.

'TÜRK KÜLTÜRÜNÜ SEVDiM'

JulIan Draxler, Türk kültürüyle nasıl tanıştığını şöyle anlattı: “Daha okuldayken bile çok Türk arkadaşım oldu. Ruhr bölgesinde, özellikle Gelsenkirchen’de çok Türk göçmen yaşıyor. Çoğuyla çok iyi ilişkilerim oldu. Türk kültürünü hep sevdim. Arkadaşlar sık sık eve

yemeğe davet ettiler. Doğum günlerinde, bayramlarda, aile arasında kutlamalarda... Türk mutfağına hayran oldum. Büyük bir iştahla yedim ve kendimi onların arasında hep iyi hissettim. · ÇOK samimi söyleyim, Türk çevresiyle sadece olumlu ve çok candan tecrübelerim oldu.

Lukas Podolski ya da Mario Gomez’le de konuştuğumda, Türkiye üzerine sadece güzel şeyler anlatıyorlar. İnsanların çok içten olduklarını, candan karşılandıklarını söylüyorlar. Ben de Türkiye’de bulundum ama sadece maç için. Türkleri Almanya’dan böyle tanıyorum.”

‘KAAN AYHAN’LA KUAFÖRÜMÜZ AYNI’

Mesut’la bugün de bağlarımız çok iyi. Yıllar içinde çok iyi arkadaş olduk. Kaan ayhan’ı ara sıra görüyorum. Essen’de kuaföre gidince, bazen ona da rastlıyorum. O da aynı kuaföre gidiyor. Kaan şimdi İtalya’da oynuyor. Arada bir görüşüyoruz. Instagram üzerinden de bağımız var elbette.”

‘EMRE CAN VE iLKAY’LA TÜRKÇE ŞAKALAŞIYORUZ’

Alman Milli Takımı’nda Emre Can ve İlkay Gündoğan’la Türkçe şakalar yaptıklarını anlatan Julian Draxler, şöyle dedi: “Takımda bazen Türkçe şakalar yapıyoruz. Ama tabii tipik bir Alman genci olarak benim birkaç Türkçe kelime konuşmam, çok komik oluyor. Onların ikisiyle de gerçekten iyi anlaşıyorum. Emre Can’la birlikte Konfederasyon Kupası’nı kazandık ve onunla birlikte tatile gittik. O da benim en iyi arkadaşlarımdan biri. Mesut’un ise Almanya için oynamaması büyük bir kayıp. O gerçekten büyük bir futbolcu.”

EN iYi ARKADAŞIM TÜRK

"Türk zihniyetiyle çok iyi anlaşıyorum. Benim en iyi arkadaşlarımdan biri Türk. Beni Paris’te düzenli ziyaret ediyor. Ben memlekete gittiğimde birlikte tanıdık yerleri dolaşıyoruz. Elbette beraber döner yemeye de gidiyoruz.”