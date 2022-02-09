Juan Martin Del Potro, gözyaşları içerisinde tenisi bıraktı

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Arjantinli tenisçi Juan Martin Del Potro, yaklaşık 2,5 yıl kortlardan uzak kaldıktan sonra ülkesinde düzenlenen Arjantin Open'da korta çıkacağını duyurmuştu.

Bu haber ilk başta tecrübeli raketin tenise dönüşü olarak algılansa da Del Potro'nun planının, kariyerini ülkesinde düzenlenen bir turnuvada, kendi seyircileri önünde sonlandırmak olduğu daha sonra anlaşıldı.

Turnuva öncesi basın toplantısında; "Belki de bu geri dönüşten ziyade bir vedadır. Tenisten emekli oluşumu hiç hayal etmedim ama emekli olmak için bu turnuvadan daha iyi bir turnuva olamazdı. Tenis benim hayatım, tutkum. Ama 33 yaşındaki bir insan gibi acısız yaşamak istiyorum." ifadelerini kullanan 33 yaşındaki Del Potro, Arjantin Open ilk turunda vatandaşı Federico Delbonis ile yaptığı maçta duygusal anlar yaşadı.

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İlk seti 6-1 kaybeden Del Potro, ikinci sette 5-3 gerideyken maçta kalmak için servis atacağı sırada gözyaşlarına boğuldu. Tribünlerden gelen yoğun alkış ve tezahürat eşliğinde gözyaşlarını tutamayan Del Potro, servisini kırdırarak seti 6-3, maçı ise 2-0 kaybederek Arjantin Open'a ilk turda veda etti.

Maçın bitiminde ilk olarak vatandaşı Delbonis ile sarılan ve yeniden ağlamaya başlayan Del Potro, uzun süre kortta kaldı ve tribünlere veda turu yaptı.

Del Potro, kariyeri boyunca kullandığı saç bandını fileye bırakıp ardından öptü.

BÜYÜK ÜÇLÜ'NÜN DOMİNASYONUNU KIRAN İLK RAKET

Juan Martin Del Potro, 'Büyük üçlü' olarak adlandırılan Roger Federer, Rafel Nadal ve Novak Djokovic'in 2005 Mayıs - 2012 Temmuz tarihleri arasında oynanan grand slam turnuvalarındaki dominasyonunu kıran tek tenisçiydi. 2009 Amerika Açık finalinde Roger Federer'i yenerek kariyerinin tek grand slam zaferini yakalanan Del Potro, bu tarihler arasında oynanan 30 grand slam turnuvasında büyük üçlü dışında kazanan tek isim olmuştu.

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Del Potro'nun büyük üçlüye karşı 10 galibiyeti bulunuyor. Arjantinli raket Federer'i 4, Nadal ve Djokovic'i ise 3'er kez mağlup etmişti.

RIO'DA OLİMPİYAT GÜMÜŞ MADALYASI KAZANDI

Juan Martin Del Potro, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları tek erkekler finalinde Andy Murray'e yenilerek gümüş madalya kazanmıştı.

FOREHAND VURUŞUYLA 'THOR' LAKABI ALDI

Juan Martin Del Potro, tenis tarihinin en güçlü forehand vuruşuna sahip oyuncularından bir tanesiydi. Rakip veya zemin fark etmeksizin yaptığı sert forehand vuruşlarıyla ünlü olan Arjantinli,raketi bir çekiç gibi kullandığı ve topu da şimşek hızıyla rakibine gönderdiği için 'Thor' lakabı almıştı.

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Del Potro, kariyerinde sık sık büyük sakatlıklar geçirip, tenise dönebilmek için ağır ameliyatlar geçirdi.