Josef De Souza'dan Coutinho'ya 'Come to Beşiktaş'

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Geçen sezon devam ederken Beşiktaş'tan ayrılan ve Çin ekibi Beijing Guoan'a imza atan Josef De Souza, Siyah-beyazlı kulüp için transfer aracılığı yapıyor.

Josef, Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafa yorum yapan Coutinho'ya "Come to Beşiktaş" yanıtı verdi. Coutinho, Josef'in bu çağrısına bir tepki vermedi.

Aston Villa'dan ayrılması beklenen Philippe Coutinho, bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunuyor. Kariyerinde daha önce Inter, Liverpool, Barcelona ve Bayern Münih gibi dev kulüplerde forma giyen Coutinho 2022 yazında Barcelona'dan Aston Villa'ya 20 milyon euro bonservis karşılığında transfer olmuştu.

31 yaşındaki yıldız geçen sezon 22 maçta toplam 916 dakika süre alıp 1 gol attı.