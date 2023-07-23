Son Dakika: Beşiktaş'ın futbolcusu Emrecan Uzunhan'ın yaralandığı olayın görüntüsü ortaya çıktı!

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Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeki Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, saat 16.00 sıralarında hasarlı kazaya karıştı.

Kazanın ardından yakın noktada bulunan akaryakıt istasyonuna geçen taraflar burada rapor tutulurken kavga etti.

GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada sürücülerden F.B., futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırdı. Emrecan Uzunhan kavga sırasında yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay yerinden uzaklaşan F.B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. F.B.'nin, "darp, hakaret, kasten yaralama" suçlarından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

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Kazayı gören Yunus Adıgüzel, "Bugün burada iki farklı kaza oldu. Birisi saat 16.00 sıralarında oldu, diğeri ise bir saat sonra oldu. İlk kaza maddi hasarlıydı, kısa sürede buradan ayrıldılar" dedi.

Öte yandan Emrecan Uzunhan'ın darbedildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin akaryakıt istasyonundaki futbolcuya, koşarak yumrukla saldırdığı görülüyor.

6 AY FORMA GİYMEYECEK

Hamstring kasında hasar alan futbolcunun 6 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.

FUTBOL CAMİASINDAN EMRECAN UZUNHAN’A ’GEÇMİŞ OLSUN’ MESAJI

Geçirdiği maddi hasarlı trafik kazası sonrasında saldırıya uğrayan Beşiktaş forması giyen 22 yaşındaki Emrecan Uzunhan’a olayın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türk kulüpleri geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF’den yapılan açıklamada, "Beşiktaş’ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan’ın geçirdiği maddi hasarlı trafik kazasının ardından yapılan tutanak tutma işlemi sırasında bir trafik magandasının saldırısına uğradığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Cerrahi tedavisine başlanan Emrecan Uzunhan’a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor; Emrecan’a, ailesine, yakınlarına ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Öte yandan Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Pendikspor, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Eyüpspor, Erzurumspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor’un yanı sıra milli futbolcu Uğurcan Çakır da yaşanan olayın ardından Emrecan’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

EMRECAN’DAN İLK AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından olayın ardından açıklama yapan Emrecan Uzunhan, "Arayan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız" paylaşımını yaptı.

EMRECAN UZUNHAN KİMDİR?

26 Şubat 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Emrecan Uzunhan altyapı kariyerinde Galatasaray ve İstanbulspor'da top koşturdu. Uzunhan profesyonel FUTBOL kariyerine İstanbulspor formasıyla start verdi.

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A Takım seviyesinde 25 maçta İstanbulspor'un formasını terleten 21 yaşındaki savunma oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 1 kez havalandırırken, 1 golün de pasını verdi.

1.89 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri 525 bin Euro olarak gösteriliyor.

Sol ayağını etkili kullanan genç savunmacı, 2014-20 yılları arasında İstanbulspor altyapısından top koşturduktan sonra 2020-21 sezonunun başında A Takım kadrosuna yükseldi.

2020-21 sezonunda fazla forma şansı bulamayan Emrecan, 4 karşılaşmada görev yaparken söz konusu karşılaşmalarda 189 dakika sahada kaldı. 2021-22 sezonunda çıkış yapan genç savunmacı, Süper Lig'e geri dönen İstanbul ekibinin as oyuncularından biri olmayı başardı.

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Emrecan, 2022 yaz ayında Beşiktaş'a transfer oldu. Genç savunmacı, geçen sezonun devre arasında Süper Lig ekini Antalyaspor'a kiralandı.