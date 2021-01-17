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GeriFutbol Josef de Souza'dan çılgın sevinç! Soğuk havaya aldırış etmeden...
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Futbol
Haber Giriş: 17.01.2021 - 22:22 | Son Güncelleme:

Josef de Souza'dan çılgın sevinç! Soğuk havaya aldırış etmeden...

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Josef de Souza'dan çılgın sevinç! Soğuk havaya aldırış etmeden...
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Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, Galatasaray galibiyetini soğuk havaya aldırış etmeden havuza girerek kutladı.

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı mağlup ettiği derbide takımının ilk gülünü atan Josef de Souza, maçın ardından evindeki havuza girdi.

Eşine "derbide gol atarsam havuza atlayacağım" diye söz veren Josef, sözünü tuttu.

Soğuk havaya aldırış etmeyen Brezilyalı, havuza girdiği videoyu sosyal medya hesabından "sözümü tuttum" notuyla paylaştı.

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