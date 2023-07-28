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Josef, Coutinho için Beşiktaş'a kötü haberi verdi

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#Beşiktaş#Coutinho#Josef
Josef, Coutinho için Beşiktaşa kötü haberi verdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 07:00

Beşiktaş’ın Brezilyalı eski yıldızı Josef de Souza tüm uğraşlara rağmen vatandaşı Philippe Coutinho’yu siyah beyazlı takıma gelmesi için ikna edemediğini açıkladı.

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Sambacı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Elimizden gelenin en iyisini yaptık ama olmadı. Beşiktaş denedi, Ceyhun yapabileceğini yaptı, ‘arkadaşım’ bu sefer Türkiye’ye gitmeyecek. Başka planları var ve ona saygı duyuyorum."

KAZANCI 'İMKANSIZ' DEMİŞTİ

Siyah beyazlılarda istifa eden sportif direktör Ceyhun Kazancı da yaz transfer döneminin başında “Coutinho olmaz. Yıllık ücreti 7 milyon Euro. Bu şartlarda transferi gerçekleşmez. Transfer döneminin son günleri iş değişirse bilemem ama şu an imkansız” demişti.

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#Beşiktaş#Coutinho#Josef

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