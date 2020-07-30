MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Futbol HaberleriJose Sosa'dan şok transfer kararı! Son Dakika Trabzonspor Haberleri
GeriFutbol Jose Sosa'dan şok transfer kararı! Son Dakika Trabzonspor Haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 30.07.2020 - 07:22,Son Güncelleme:

Jose Sosa'dan şok transfer kararı! Son Dakika Trabzonspor Haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Jose Sosa'dan şok transfer kararı! Son Dakika Trabzonspor Haberleri
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor'un kaptanıyla ilgili gündeme bomba gibi düşen iddia... Trabzonspor'da Jose Sosa Trabzonspor sözleşmesini uzatacak mı, yoksa takımdan ayrılacak mı? İşte detaylar...

Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa, bordo-mavili takımla sözleşme uzatmayacak.

Ajansspor'un haberine göre; Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ‘Sosa ile ilgili herhangi bir problem yok’ dese de Arjantinli futbolcu, bu sezon şampiyonluğun son virajda kaybedilmesinin ardından ülkesi Arjantin’e dönme kararı aldı.

Fenerbahçe Samuel Kalu için görüşmelere başladı
Fenerbahçe Samuel Kalu için görüşmelere başladı!

35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’tan ayrılırken de ailesini çok özlediğini söylemiş ve ülkesi Arjantin yerine İtalyan temsilcisi Milan’a sürpriz bir transfer yapmıştı.

 Bu sezon Trabzonspor’da 39 maçta forma giyen Jose Sosa, 11 gol ile 10 asist kaydetti.

Jose Sosadan şok transfer kararı Son Dakika Trabzonspor Haberleri

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle