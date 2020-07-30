Jose Sosa'dan şok transfer kararı! Son Dakika Trabzonspor Haberleri

Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa, bordo-mavili takımla sözleşme uzatmayacak.

Ajansspor'un haberine göre; Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ‘Sosa ile ilgili herhangi bir problem yok’ dese de Arjantinli futbolcu, bu sezon şampiyonluğun son virajda kaybedilmesinin ardından ülkesi Arjantin’e dönme kararı aldı.

35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’tan ayrılırken de ailesini çok özlediğini söylemiş ve ülkesi Arjantin yerine İtalyan temsilcisi Milan’a sürpriz bir transfer yapmıştı.

Bu sezon Trabzonspor’da 39 maçta forma giyen Jose Sosa, 11 gol ile 10 asist kaydetti.