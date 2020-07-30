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GeriFutbol Son Dakika | Jose Sosa'nın yeni takımı belli oldu! Kıramadı, imzalıyor | Trabzonspor Transfer Haberleri
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Haber Giriş: 30.07.2020 - 10:13,Son Güncelleme:

Son Dakika | Jose Sosa'nın yeni takımı belli oldu! Kıramadı, imzalıyor | Trabzonspor Transfer Haberleri

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Trabzonspor ile Türkiye Kupası'nı kazanan Jose Sosa bordo mavili ekibe veda ediyor. Arjantinli kaptanı Jose Sosa'nın gelecek sezon forma giyeceği takım da belli oldu. İşte Trabzonspor'dan son dakika transfer haberi...

Son Dakika Haberi... Trabzonspor’un tecrübeli kaptanı Jose Sosa, bordo-mavili ekipteki kariyerine kupayla nokta koymaya hazırlanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda biten kaptan, Avrupa’ya ve Türkiye’ye vedaya; yıl boyunca verdiği demeçlerle zemin hazırlamıştı. Futbolu ülkesinde bırakmak istediği bilinen Sosa’nın, Arjantin’e transfer olacağı öğrenildi.

JOSE SOSA, ESTUDIANTES İÇİN YOLA ÇIKIYOR

Asist Analiz'in haberine göre; Trabzonspor’un tecrübeli kaptanı, ‘İdolüm’ olarak nitelendirdiği efsane futbolcu Juan Sebastian Veron’un takımına transfer oluyor. Estudiantes’in teklifini kabul eden kaptan, kariyerine Arjantin Ligi’nde nokta koymak istiyor.

Son Dakika | Jose Sosanın yeni takımı belli oldu Kıramadı, imzalıyor | Trabzonspor Transfer Haberleri

35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’tan Milan’a transfer olmuş; daha sonrasında ise ülkemize Trabzonspor formasını giyerek geri dönmüştü.

Bu sezon bordo-mavili formayla 42 resmi maçta forma giyen kaptan, 11 gol atarken; 12 de asist yaparak Karadeniz ekibinde ‘Fırtına’ gibi esti.

MİLAN'A TRANSFER OLMUŞTU

35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’tan ayrılırken de ailesini çok özlediğini söylemiş ve ülkesi Arjantin yerine İtalyan temsilcisi Milan’a sürpriz bir transfer yapmıştı. Bu sezon Trabzonspor’da 39 maçta forma giyen Jose Sosa, 11 gol ile 10 asist kaydetti.

 

Son Dakika | Jose Sosanın yeni takımı belli oldu Kıramadı, imzalıyor | Trabzonspor Transfer Haberleri

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