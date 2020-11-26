Jose Sosa'dan Maradona anısı! Babamla birlikte...

Jose Sosa'nın Maradona açıklamaları şu şekilde:

Fenerbahçe ailesinden bir Arjantinli olarak bu mesajı yayınlamak istedim. Türkiye ve dünya için kötü bir haber aldık. Çok üzücü bir haber benim için. Bir dostluk maçı için oynamıştık. Ailem de beni ziyarete gelmişti. Maradona da oradaydı. Babamla birlikte idolüm olan Maradona ile birlikte fotoğraf çektirmiştik.

İlk o dostluk maçında tanışmıştık. Bunun sonrasında Mardona Arjantin Milli Takımı'nın başına geldi. Ben de onun oyuncusu olarak o takımda bulundum. Onunla tanıştığım için çok gururluyum. Aynı zamanda onu kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Ailesine sabır diliyorum.