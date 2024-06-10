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Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de görmek isteyeceği oyuncuyu açıkladı: Her zaman sevmiştir

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Ianis Hagi
Jose Mourinhonun Fenerbahçede görmek isteyeceği oyuncuyu açıkladı: Her zaman sevmiştir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 18:33

Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı Victor Becali, sarı lacivertlilerin Ianis Hagi'yi transfer edebileceğini söyledi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun arkadaşı Victor Becali, Portekizli çalıştırıcının Ianis Hagi'yi takımında görmek isteyeceğini kaydetti.

Rumen basınına konuşan Victor Becali, "Şu anda Ianis Hagi'nin Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili somut bir bilgimiz yok. Jose Mourinho ile ilişkimizin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Şu anda ortada hiçbir şey yok. Ama bu Ianis Hagi'nin Fenerbahçe'ye gelemeyeceği anlamına gelmiyor. Mourinho Ianis Hagi'yi her zaman sevmiştir. Onu her zaman yüksek kaliteli bir oyuncu olarak gördü. Ortalık sakinleştikten sonra Mourinho da işe koyulur ve transfer listesini yapar." dedi.

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Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yi Fenerbahçe'de görmekten büyük mutluluk duyacağını söyleyen Becali, "Ianis'in Fenerbahçe'ye gideceğini şimdiden doğrulayamayız ama yakın gelecekte her şey olabilir. Mourinho 100 milyon Euro'nun üzerinde oyuncu getirecek. Bu Fener'in sağladığı rekor bütçe ve çok çok değerli oyuncular getirecek. Açıkçası Ianis Hagi'nin Fenerbahçe'de oynaması bizim için büyük bir mutluluk olur ama son sözü Mourinho söyleyecek. Şu anda somut bir şey yok ama önümüzdeki saatlerde hatta günlerde her şey olabilir." dedi.

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Bonservisi Rangers'ta bulunan 25 yaşındaki Ianis Hagi, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği 25 maçta 2 gol atıp 2 asist kaydetti.

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Ianis Hagi

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