Jose Mourinho'dan flaş açıklamalar! 'Hakemler Galatasaray'a farklı bakıyor' Osimhen, Ali Koç, şampiyonluk, transfer...

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Türkiye'deki ilk özel röportajını verdi. HT Spor'a konuşan Portekizli teknik adam, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

Dünyanın en iyi takımlarını çalıştırdınız. Neden Fenerbahçe, neden Türkiye?

Bence Fenerbahçe beni seçti. Ben sakin şekilde bekliyordum, analiz ediyordum. Farklı teklifler vardı. Farklı başkanlarla görüştüm. Motive edecek kararı vermek için acele etmiyordum. O dönem 3 başkan adayının hepsi benimle görüştü. Bu da kulübün beni ne kadar istediğini hissetmemi sağladı. Ali Koç ve Mario Branco, bana bu kulübün hırslarını acılarını, yara izlerini ve hayallerini anlattı. Yeni bir ülke olması sebebiyle motiveydim. İngiltere, İtalya, Portekiz değil, burası yenilikti. Aynı zamanda kulübün zor bir dönemde olması hırsı vardı. Kulübün hayallerini iyi anlıyorum ve bu kulübün parçası olmak istiyorum.

"TARAFTARLAR İÇİN SAVAŞACAĞIM"

Gittiğim her kulüp, benim kulübüm haline gelir. Ben değil, kulüp önemlidir. Hayaller önemlidir. 'Bu forma benim derim' söylemim doğru. Onlar için savaşacağım ve elimden gelenin en iyisini vereceğim.

"TÜRKİYE'DE DIŞARI ÇIKSAM 10 METRE YÜRÜYEMEM"

İngiltere'de insanlar futbolu sadece haftada 90 dakika yaşıyor. Haftanın geri kalanında kendi işleri hayatları var. Chelsea'de çalışırken evim 10 dakika yürüme mesafesindeydi. Maç bitince eve yürürdüm. Türkiye'de 10 metre yürüyemem. Baskıyı seviyorum. Duyguyu seviyorum. Çok fazla şiddet, agresyon gibi şeyleri kapı dışında bırakıp bunu kontrol altına alırsak her şey daha güzel olur. Ligde çok fazla aynı şehirden takım var, İngiltere'de böyleydi. Ama İstanbul'da yaşadığımızla karşılaştırılamaz.

"ŞAMPİYONLUK ADAYI BİR TAKIMIN HOCASININ BİR HAKEMLE YAKIN ARKADAŞ OLDUĞUNA İNANMAM"

8 şampiyonluk kazandınız, 9 burada olur mu? Türkiye'de şampiyon olan son teknik adam Zico...

Yabancı hocaların neden başarılı olamadıklarını onlara sormalıyız. İki yıl kalırsam ve şampiyon olamazsam, sizinle bir araya gelip neden olmadığını o zaman söylerim. Çok fazla şey duydum, bunlara inansam eşyalarımı toplayıp kaçardım. Dinlendiğim her şeye inanmam. Kendim anlamaya çalışırım. Türk teknik adamlar kültüre daha hakim. Türkiye Ligi'ni öğrenmeye çalışıyorum. Bütün odak noktam bu. Şampiyonluk adayı takımlardan birinin teknik direktörünün çok yakın hakem arkadaşı olduğuna inanmam. Adapte olmak Türk teknik adamlar için daha kolay. Onların zaten doğal habitatı burası. 20 yıl önce Portekiz'den ayrıldım, çabuk adapte oldum ve kupalar kazandım. 9. şampiyonluğu kazanacağıma inanmasam, burada olmazdım.

Transferde geç kalındı mı? Filip Kostic nerede oynayacak?

Bir teknik adam için her transfer geç yapılmıştır. Yönetimimiz çok iyi çalıştı. Problem yok, belki de kaleci olarak oynayacak. Takım nerede ihtiyaç duyarsa orada oynayacak çünkü oyuncular değil kulüp önemli. Yaratıcı sol bek gitti ve orada eksiklik içerisindeydik. Filip Kostic geride üçlüde oynayabiliyor. Kanat bek, sol orta saha oynayabiliyor. Bu anlamda bize çok fazla çözüm bulacak. Tecrübeli bir oyuncu. Takımımızı da çok iyi dengeli bir şekilde tamamlıyor. Her pozisyonda iyi seçeneklerimiz var. Takımın nerede ihtiyacı varsa Kostic de orada oynayacak.

"FERDİ VE KOSTIC FARKLI OYUNCULAR"

Ferdi Kadıoğlu ve Filip Kostic farklı oyuncular. Biri sağ ayaklı, biri sol ayaklı. Saha içerisinde yaptıkları farklı. Kostic'in varlığı ile birlikte Jayden'ı stoper olarak düşünebilirim. Oyuncuların bu çok yönlülükleri sezon içindeki 50 maçta çok önemli olacak.

"OSIMHEN'İ SORARSINIZ DİYE DÜŞÜNDÜM"

Cristian Medina transferi ne durumda?

Ben Osimhen'i sorarsınız diyordum. Medina ile ilgili bir şey konuşamam çünkü Boca Juniors'un oyuncusu. Neden onun hakkında bir şey söyleyeyim ki, bilmiyorum.

"İNSANLAR KADROYLA İLGİLİ ÇOK ŞEY SÖYLÜYOR! TÜRKÇE ANLAMAMAM İYİ"

Geçen seneden sadece Edin Dzeko kaldı. Yabancı sayısı, Türk oyuncu sayısı, UEFA listesini oluşturmak. Televizyonda hiçbir şey anlamıyorum, Türkçe anlamamam bu yüzden iyiydi. İnsanlar birçok şey söylüyor, en iyi şekilde sahada olmak tek amacımız. Çok sayıda maç oynayacağız. Biz 11 oyuncuya değil, takıma ihtiyacımız var.

"LILLE MAÇINDAKİ PENALTI GARİPTİ"

UEFA ile sorununuz var mı?

UEFA ayrı, hakemler ayrı. UEFA ile hiç problem yaşamadım. Başkanla çok iyi ilişkim var. Tarihlerinin bir parçasıyım. Bunu biliyorlar. Geçen sezon VAR ve hakem, maçı kazanmamam yönünde karar verdiler. 1 milyon insan penaltı olarak karar verirdi. Lille karşısında bu sene çok garip penaltı verildi. Öldüğümde Roma ile oynadığım finali ölene kadar hiç unutmayacağım. Umarım Fenerbahçe'de daha iyi olur. Rize'deki gibi şeyleri umarım yaşamayız. Maç 5-0 bitti diye herkes unutuyo ama ilk yarı gördüğüm şeyi hiç unutmayacağım.

O hakemi Galatasaray'ın ilk maçında da gördüm, siyah ve beyaz kadar farklıydı. Fenerbahçe için çalışıyorum ama aynı zamanda Türkiye ve lig için de çalışıyorum.

"HAKEMLER GALATASARAY'A FARKLI BAKIYOR"

Galatasaray'a karşı farklı bir bakış var. Benim doğama aykırı bir şey. 90 dakika boyunca herkes aynıdır. Guardiola da Ancelotti de aynıdır. Birkaç haftalık genç bir hoca için de şartlar aynıdır. Aynı şekilde davranmaları gerekiyor. Sahada Ronaldo da Messi de aynı, 16 yaşındaki Deniz de olsa fark etmez. Kurallar her kulübe aynı olmalı. Galatasaray'ın yerel maçlarına baktığımızda bir fark var. Bir fark var. Bu da ligin güvenilirliğine aykırı. Üstelik liginize yurt dışında da saygı duyulmasını istiyorsanız. Tamam mütevazı değilim. Ama benim burada olmam daha fazla dikkat çekiyor. Ligin yurt dışında güvenilir olması için bu işlerin bitmesi gerekiyor.

"OSIMHEN FANTASTİK BİR OYUNCU AMA..."

Osimhen harika bir oyuncu. 70-75 milyon euro harcayabilecek bir kulüpte olsam alırdım, Harika bir oyuncu. Farklı koşullarda geldi. Ama günün sonunda koşulların önemi yok. Galatasaray harika oyuncu aldı. Benim Osimhen ile bir problemim yok. Hatta çok iyi bir ilişkimiz var. Sadece kendini yere çok atıyor. Kendisine bunu söyledim. Roma-Napoli maçında onunla konuştum. 'En iyi iki Afrikalı oyuncudan birisin. Sen ve Salah. Böyle davranamazsın.' Onunla problemim buydu, sonra 10 dakika sonra unuttuk.

"GALATASARAY DERBİSİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

İnsanlar derbileri erkenden düşünmeye çok yatkın. Çok erkenden düşünmek yanlış. Pazar günü Kasımpaşa ile önemli bir maçımız var. Pazartesi günü takım izinli olacak ama size şunun sözünü verebilirim, pazartesi günü ben izinli olmayacağım. Kafamı tamamen Galatasaray maçına vereceğim ama şu anda o maçı bir saniye bile düşünmüyorum.

"ALİ KOÇ TUTKULU BİR İNSAN"

Başkan Ali Koç, profesyonel hayatımdaki en önemli kişi o. Onu aşık bir insan olarak tanımlarım. Tutkulu bir insan. Ailesine aşık, kulübüne aşık... Beni sabah 9'da akşam 9'da, gece yarısı arayabilir. Kulübüne gerçekten aşık. Mükemmel ailesiyle tanışma ayrıcalığına eriştim. Ailesine, hayatına aşık bir adam. Benim de başkanım ona saygı duymak zorundayım. Ama bunun dışında ona insani olarak da büyük saygı duyuyorum.

"BELGESELİMİN İLK KISMINDA FENERBAHÇE OLMAYACAK"

Belgeselim Ocak 2025'te çıkacak. Farklı bölümler olacak. 4-5 bölüm mü, emin değiller. Amaç sanırım 5-6 olması. Fenerbahçe ve İstanbul olacak. Ama son bölüm değil, devamı gelecek. Fenerbahçe'den sonra kariyerim bitmeyecek, minimum 10 sene daha olacak. 2025'te çıkacak bölümlerde Fenerbahçe olmayacak. İnanıyorum her şey gelecekte daha iyi olacak. Sabah ilk gördüğüm şey İstanbul Boğazı. İstanbul harika, çok şanslıyım. İstanbul çok çok çok çok güzel. Problem şu ki yemekler çok güzel. Kontrol etmem zor oluyor.

"HEDEFİM FENERBAHÇE'DE KALMAK"

Hedefim Fenerbahçe'de başarılı olmak ve onların benden daha çok kalmamı istemeleri. Hedefim bu. Geçmişte milli takım imkanlarım oldu ama hep reddettim. Mutlu olacağım bir iş değil. Ayda 1-2 maç, oyuncuları izlemek için seyahat, turnuvaları beklemek... Şu anda harcayacak çok fazla enerjim var. Belki bir gün yaşlı ve yorgun olduğumda ama bugün değil.

"BEN 'ÖZEL KİŞİYİM' DEMEDİM AMA..."

'Özel Kişi (Special One)' ile 'Özel Biri (The Special One)' arasında çok büyük bir fark var. Asla 'Özel Kişiyim' demedim. Mütevazı değilim ama aptal da değilim. Hiçbir zaman 'Özel Kişiyim' demedim. Ama bundan bir tane var.(Kolundaki dövmesini göstererek).

"ARDA GÜLER BÜYÜK KARAKTER GÖSTERİYOR"

Dünyanın en büyük kulübü yalnızca dünyanın en iyi oyuncularına sahip olabilir. Real Madrid, dünyadaki en iyi genç ve en iyi potansiyeli olan genç oyuncuları alma konurunda iyi bir iş çıkarıyor. O kulüpte oynamak için karakter çok önemli. Arda Güler bu büyük karakteri gösteriyor, üst seviye bir kalite. Carlo Ancelotti öğrenmek için harika bir antrenör. Milli Takım ve ülkeyi omuzlarında hissetmek çok önemli. Harika bir geleceğe doğru gidiyor.