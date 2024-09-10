Fenerbahçe için Antony iddiası! 95 milyon euro ödenmişti...

Haberin Devamı

Jose Mourinho hamlesiyle Türk ve dünya transfer gündemine damga vuran Fenerbahçe için büyük bir iddia ortaya atıldı.



İngiliz spor gazetesi The Sun’ın haberine göre Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Antony’yi kiralamak istiyor.



"MANCHESTER UNITED’DAN AYRILMAK İSTİYOR"



The Sun’ın iddiasına göre bu sezon Manchester United formasıyla sadece 1 dakika süre alan Antony bu durumdan oldukça rahatsız ve takımdan ayrılmak istiyor. Manchester United yönetimi, kanat rotasyonundaki dördüncü isim olan Antony’nin kiralanmasına sıcak bakıyor.

AJAX’IN DA RADARINDA



Antony ile ilgilenen tek takım Fenerbahçe değil. Yine The Sun’ın haberine göre Antony’nin eski takımı Ajax’ta 24 yaşındaki oyuncusunu yeniden takımda görmek istiyor. Brezilyalı oyuncu için Fransa, Suudi Arabistan ve İspanya’dan kulüplerin de devrede olduğu kaydedildi.



FENERBAHÇE’NİN ŞANSI DAHA YÜKSEK



Antony ile ilgilenen diğer kulüplerin ülkelerinde yaz transfer dönemi sona erdi. Türkiye’de yaz transfer döneminin hala açık olması Fenerbahçe’nin bu transferdeki şansını arttırıyor.



MANCHESTER UNITED’DA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI



30 Ağustos 2022 tarihinde 95 milyon euro bonservis bedeliyle Ajax’tan Manchester United’a transfer olan Antony, İngiliz ekibinde beklentilerin uzağında kaldı. Teknik Direktör Erik Ten Hag’ın 83 maçta şans verdiği 24 yaşındaki oyuncu, takımına 11 gol – 5 asistlik katkı sağladı.