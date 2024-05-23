'Jose Mourinho, Diagne'nin teknik direktörü oluyor'

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Adı hem F.Bahçe hem de Beşiktaş ile anılan Mourinho da tercihini Suudi Arabistan’dan yana kullanmak üzere.

Sportitalia. Portekizli çalıştırıcının Türkiye’de herhangi bir takımın başına geçme ihtimalinin oldukça düştüğünü duyururken Suudi ekibi Al-Qadsiah’ın yeni teknik direktörü olmaya çok yakın olduğunu ileri sürdü.

Son olarak Roma'da görev yapan ve takımının başında 138 maça çıkan 61 yaşındaki çalıştırıcı, 68 galibiyet - 30 beraberlik - 40 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.