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'Jose Mourinho, Diagne'nin teknik direktörü oluyor'

Güncelleme Tarihi:

#Mourinho#Diagne#Fenerbahçe
Jose Mourinho, Diagnenin teknik direktörü oluyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 07:00

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ismi anılan Jose Mourinho için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Adı hem F.Bahçe hem de Beşiktaş ile anılan Mourinho da tercihini Suudi Arabistan’dan yana kullanmak üzere.

Sportitalia. Portekizli çalıştırıcının Türkiye’de herhangi bir takımın başına geçme ihtimalinin oldukça düştüğünü duyururken Suudi ekibi Al-Qadsiah’ın yeni teknik direktörü olmaya çok yakın olduğunu ileri sürdü.

Son olarak Roma'da görev yapan ve takımının başında 138 maça çıkan 61 yaşındaki çalıştırıcı, 68 galibiyet - 30 beraberlik - 40 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.

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#Mourinho#Diagne#Fenerbahçe

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