Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, Neymar'ı transfer ediyor! Dev maaş...

Haberin Devamı

Teknik direktör Luis Enrique önderliğinde kadrosunu yenileme operasyonuna giren PSG'de yıldız futbolcuların takımdan birer birer ayrılması bekleniyor.

MBAPPE TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Messi'nin ayrılığının ardından yeni sözleşme imzalaması istenen ve bu isteği kabul etmediği için sezon öncesi kampına götürülmeye Kylian Mbappe ile PSG arasında büyük bir kriz çıkmıştı. Sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan Mbappe, yeni sözleşme imzalamayacağını bildirmiş ve mevcut sözleşmesine saygılı olacağını açıklamıştı.

PSG cephesi, uzun süre kadro dışı olan Mbappe için yeni bir karar alarak Fransız futbolcunun takımla çalışmalara başayacağını duyurdu.

NEYMAR, VERRATTI, RENATO SANCHES, PAREDES YOLCU

Mbappe ile kriz yaşayan PSG, yeni teknik direktör Luis Enrique önderliğinde kadrosunu yenileme kararı aldı. Bu doğrultuda takımın yıldız oyuncuları Neymar, Verratti, Renato Sanches ve Leandro Paredes'e kendilerine kulüp bulmaları söylendi.

Haberin Devamı

NEYMAR, AL HILAL'E GİDİYOR

PSG'nin bu kararı, özellikle Neymar için transfer piyasasının iştahını kabartmıştı. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Brezilyalı futbolcu için kesenin ağzını açtı.

Dış basında çıkan haberlerde Al Hilal'in PSG ile Neymar'ın bonservisi için 60 milyon euro civarında bir bedele anlaştığı ifade edildi.

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, NEYMAR ile de yıllık 80 milyon eurodan iki yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Transferin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.