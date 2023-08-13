Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain transferinden vazgeçti!

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1 yenerek üst tur için büyük avantaj yakalayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
İSTANBUL'A GELMİŞTİ
Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş yönetimi, henüz kontrat üzerinde anlaşma sağlanmadan İstanbul'a gelen Alex Oxlade-Chamberlain'in transferinde geri adım atmış durumda.
SAKATLIK SORUNU
Siyah-beyazlılar, sağlık testine sokmadıkları İngiliz futbolcuya teşekkür ederek görüşmeleri sonlandırmayı planlıyor.
Kronik sakatlıkları nedeniyle 29 yaşındaki orta sahaya olumlu yaklaşmayan Beşiktaş, diğer adaylara yoğunlaşma kararı aldı.