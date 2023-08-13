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Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain transferinden vazgeçti!

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#Transfer#Beşiktaş#Chamberlain
Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain transferinden vazgeçti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 13:31

Transfer çalışmaları kapsamında Alex Oxlade-Chamberlain'i, İstanbul'a getiren Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı. Şenol Güneş, yıldız oyuncu Chamberlain'in transferini reddetti.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1 yenerek üst tur için büyük avantaj yakalayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş yönetimi, henüz kontrat üzerinde anlaşma sağlanmadan İstanbul'a gelen Alex Oxlade-Chamberlain'in transferinde geri adım atmış durumda.

SAKATLIK SORUNU

Siyah-beyazlılar, sağlık testine sokmadıkları İngiliz futbolcuya teşekkür ederek görüşmeleri sonlandırmayı planlıyor.

Kronik sakatlıkları nedeniyle 29 yaşındaki orta sahaya olumlu yaklaşmayan Beşiktaş, diğer adaylara yoğunlaşma kararı aldı.

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#Transfer#Beşiktaş#Chamberlain

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