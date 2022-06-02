Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye imzası sonrası flaş iddia: 'Alex reddetti'

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Fenerbahçe, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Portekizli teknik direktör Jorge Jesus konusunda mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıklamıştı.

BAŞARI DİLEMİŞTİ

Jorge Jesus'un İstanbul'a gelmesinin ardından kendisine başarı dileyen isimlerden biri de Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex de Souza olmuştu.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ""Mister Jorge Jesus'a Türkiye'de bol şans diliyorum. Umarım Portekiz ve Brezilya'da elde ettiğiniz başarıları tekrar yakalarsınız. Brezilya'da, sizin başarılı olmanızı yürekten istiyorum. Bu harika insanlar ve ülkenin keyfini çıkarın" ifadeleri yer almıştı.

PORTEKİZ BASINI: ALEX REDDETTİ

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Alex de Souza'ya antrenörlük teklifinde bulundu.

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Haberde; Alex'in bu öneriye olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

FENERBAHÇE'DE 6 KUPA

Fenerbahçe'de forma giydiği 8 yıllık dömemde 3 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa kazanan, iki kez gol kralı olan Brezilyalı efsane Alex De Souza, Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olmuştu.

2012'de Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılan ve eski takımı Cruzeiro'ya imza atan Alex, 2015 yılında da futbolculuk kariyerine son vermişti.

Futbolculuk kariyeri sonrası teknik direktörlük için kolları sıvayan ve eğitimler alıp çeşitli teknik adamların yanında gözlem yapan Alex, 2021 başında Sao Paulo B takımının başına geçti.

ALEX'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜKLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Alex de Souza, Aralık 2021'de Globo'ya verdiği röportajda ilk teknik direktörlük tecrübesini şu şekilde anlatmıştı:

İletişime ve diyaloğa çok önem veriyorum. Futbolcular da insan, onların da farklı duyguları var. Bazı antrenörlerin benimle kurmasını istediğim türden bir ilişkiyi oyuncularımla kurmak için ilk günden itibaren çaba harcadım ve bunu başardığımı düşünüyorum.

"YAŞADIĞIM EN BÜYÜK ZORLUK OYUNCULARIN SÜRELERİNİ AYARLAMAK"

İlk yılımda yaşadığım en büyük zorluk oyuncuların aldığı süreler. Her oyuncula olabildiğince fırsat tanımaya çalışıyorum. Bir yandan takımın başarısı için mücadele ederken bir yandan da oyuncuların kendilerini gösterecek şanslar bulmalarını istiyorum. 16-20 yaş aralığında futbolcularım var ve biliyorum ki onlar da A takıma çıkmak veya Transfer olmak için heyecanlılar.

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"CRESPO VE CENI'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Ben çabuk öğrenen bir insanım. A takımın önceki teknik direktörü Hernan Crespo ile çok vakit geçiriyordum. Crespo ayrıldıktan sonra yerine gelen Rogerio Ceni ile de oturup konuşuyoruz. Bu sohbetlerin bana çok katkısı oluyor.