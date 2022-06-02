Son dakika: Fenerbahçe Jorge Jesus'u resmen açıkladı! Sözleşme süresi ve maaşı... İşte ilk sözleri...

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Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada; Şirketimiz, 2022-2023 futbol sezonu Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile 3.000.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Twitter hesabından ise Jesus ile ilgili şu bilgiler verildi:

Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4’ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin başında olacak. 33 yılı aşkın kariyerinde 15 takım çalıştıran Jorge Jesus, çıktığı 834 resmi maçta 2,04’lük puan ortalaması yakaladı. Braga, Benfica, Sporting CP Lizbon, Al-Hilal ve Flamengo gibi takımları çalıştıran 68 yaşındaki çalıştırıcı, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 19 kupa kazandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’a, adını Takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz!

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İmza töreni yarın

Fenerbahçe Spor Kulübü, Jorge Jesus’un imza töreni ve basın toplantısının yarın düzenleneceğini açıkladı.

İşte o açıklama

Teknik Direktörümüz Jorge Jesus’un imza töreni ve basın toplantısı 3 Haziran Cuma günü (yarın) saat 15.00’te yapılacaktır. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleşecek imza töreni, basın mensuplarına açık gerçekleştirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

JORGE JESUS'TAN İLK AÇIKLAMA

Ben ve ekibim biliyoruz ki Fenerbahçe taraftarları çok tutkulu. Bizi uzun zamandır bekliyorlar. Tutkunun çok fazla olduğu çok büyük bir takımda çalışacağız. Ben ve ekibim de tutkulu insanlarız. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim. Çünkü Fenerbahçe 8 senedir şampiyon olamıyor. Bunu başaracağız. İlk hedefimiz Süper Lig'i kazanmak. İkinci hedefimiz de Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaz. Eleme turlarında güçlü rakiplerimizin olduğunu biliyoruz. Umarım alacağımız galibiyetler ve oyun kalitemizle taraftarlarımızı mutlu edebiliriz. Jorge Jesus

SELAHATTİN BAKİ NELER DEDİ?

"Çok kolay bir süreç olmadı. Talibi çok olan bir hoca. Kariyerini konuşmaya gerek yok. İlk günden beri başkanımızla enerjisi tuttu. İlk görüşmeden itibaren iş kolay çözülmeye başladı. Diğer teklifler elendi. Camiamıza hayırlı olsun."