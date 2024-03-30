Jorge Jesus, Mauro Icardi'yi Al Hilal'e transfer etmek istiyor! Serie A ekipleri de takipte...

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Geçen sezonun başında PSG'den kiralık olarak geldiği Galatasaray'da attığı gollerle taraftarın sevgilisi olan ve şampiyonlukta başrol oynayan Mauro Icardi, sezon başında 10 milyon euro bonservis bedeliyle Sarı-kırmızılı kulübe 3 yıllık imza atmıştı.

Yaz aylarında Suudi Arabistan'dan yüksek maaşlı teklifleri reddeden Icardi için ülke takımlarının ilgisi bitmek bilmiyor.

Suudi Arabistan basınında çıkan habere göre Al Hilal'in başında rekordan rekora koşan Jorge Jesus'un Mauro Icardi'yi takımda görmek istiyor. Haberde Al Hilal'in yaz aylarında Icardi için Galatasaray ile temasa geçeceği ifade edildi.

"JESUS ISRARLA İSTİYOR"

Haberde Icardi transferiyle ilgili şu ifadeler kullanıldı: Al Hilal'in deneyimli teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile sözleşme imzalanmasını ısrarla istiyor. Önümüzdeki yaz bu transfer için temaslar kurulacak. Icardi'nin piyasa değeri 21 milyon euro.

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31 yaşındaki yıldız golcünün yaz aylarında yıllık 30-40 milyon euroluk sözleşmeleri reddedip Galatasaray'a imza attığı belirtilmişti.

SERIE A EKİPLERİ DE TAKİPTE

Galatasaray'ın 10 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Icardi'yi 20 milyon ve üzerine bir teklifte elinden çıkarabileceği konuşuluyor. Bu sezon çıktığı 38 maçta 23 gol ve 11 asist kaydeden Arjantinli yıldız için Al Hilal'in yanı sıra Serie A ekipleri de takipte. Milan, Napoli ve Fiorentina'nın Icardi'yi İtalya'ya döndürmek için istekli olduğu belirtildi.