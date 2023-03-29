Jorge Jesus için sürpriz iddia! Brezilya Milli Takımı derken şimdi başka bir ülke peşinde...

Haberin Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Jorge Jesus hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İsmi son günlerde Brezilya Milli Takımı'yla anılan Portekizli teknik adamın bir diğer talibinin Suudi Arabistan Milli Takımı olduğu öne sürüldü.

Suudi Arabistan basınından Arriyadiah'ta yer alan habere göre; Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılan teknik direktör Herve Renard'ın yerine ilk aday Jorge Jesus.

LİSTEDE MANCINI VE ZIDANE DA VAR

Jorge Jesus'un yanı sıra Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörlüğü için ismi geçen diğer dikkat çeken adaylar ise şu an herhangi bir takım çalıştırmayan Zinedine Zidane ve İtalya Milli Takımı'nın hocası Roberto Mancini.

Haberin Devamı

HAZİRAN AYI KRİTİK

Suudi Arabistan Federasyonu'nun yeni teknik direktör için Haziran ayını bekleyeceği biliniyor.

Portekizli teknik adam, 2018/2019 sezonunda Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'i çalıştırmıştı.

JORGE JESUS NEDEN PORTEKİZ'E GİTTİ?

Jorge Jesus milli arada tatil için ülkesi Portekiz'e gitmişti. Deneyimli teknik adamın bu ziyarette Brezilyalı eski futbolcu Julio Cesar ile Lizbon'da bir araya gelerek Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için görüş alışverişinde bulunduğu öne sürülmüştü.

JORGE JESUS'TAN BREZİLYA MİLLİ TAKIMI AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sarı lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili olarak Sport TV'ye konuşmuştu.

Fenerbahçe'deki sözleşmesi bittiğinde geleceğiyle ilgili karar vereceğini belirten Jesus, "Dünyada Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak istemeyen var mı? Belki Real Madrid veya Barcelona'yı çalıştırırsam. Kimse benimle görüşmedi. Sözleşmem mayısta bitiyor, sonrasında neler olacağını göreceğiz. Sezon ortasında ne yapacağıma karar vermiyorum. Sözleşmem bittiğinde karar vereceğim. Daha önce de böyle yaptım. Türkiye'de kalıp kalmayacağımı göreceksiniz." demişti.

Haberin Devamı

Kariyerinde hep başarılı olabileceği kulüpleri seçtiğini kaydeden Jorge Jesus, "Yalnızca şampiyonluk kazanabileceğim takımları kabul ederim. Daha önce böyle yaptım. Hiçbir şey kazanamayacağım kulübe antrenörlük yapmam. Kariyerimde her şey bir ihtimal. Hiçbir şeyi kenara atmıyorum." diye konuşmuştu.

JULIO CESAR'DAN JORGE JESUS CEVABI

Brezilya Milli Takımı’nın eski kalecisi Julio Cesar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile Brezilya Futbol Federasyonu arasında arabuluculuk yaptığına dair çıkan haberlere ilişkin açıklama yapmıştı.

Julio Cesar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Uluslararası basında, Teknik Direktör Jorge Jesus'un işe alınmasında arabuluculuk yapmak için Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) temsilcisi olarak Lizbon'a geleceğimi yazdılar. Gerçeğe karşılık gelmeyen bir bilgi olmasının yanı sıra benim yıllardır Lizbon’da yaşadığımı hatırlatmak isterim. Öncelikle şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum ki ilk başta CBF’den hiç kimse bu konuda benden herhangi bir yardım veya arabuluculuk talebinde bulunmadı. Tekrar söylüyorum, ben oranın temsilcisi değilim. Profesyonel kariyerini Brezilya Milli Takımı'nda yapmış, harika dostları olan bir sporcuyum sadece. Eğer bir noktada ve bir gün CBF Başkanı Ednaldo Rodrigues'in herhangi bir durumda yardımıma ihtiyacı olursa, yardım edeceğim, çünkü Brezilya futbolu benim tutkum. Bu gerçek henüz gerçekleşmedi. Jorge Jesus ile ilgili olarak, o değer verdiğim, bir arkadaşım, Benfica'da koçumdu ve harika bir ilişkim olan bir insan” ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

ESKİ PAYLAŞIMINDA NE DEMİŞTİ?

Brezilyalı eski futbolcu Rivaldo da daha önce İstanbul'a gelerek Jorge Jesus ile görüşmüş ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Jorge Jesus ile ilgili geçmişte çok güzel şeyler duymuştum. Bugün tanışma fırsatı buldum ve harika bir teknik direktör ve insan olduğunu gördüm. Alçakgönüllü ve samimi biri. Tanrı, Jorge Jesus'u hayatının her adımında kutsasın." mesajını paylaşmıştı.