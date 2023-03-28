Real Madrid'in Arda Güler planı! Vinicius Junior taktiği uygulanacak...

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Fenerbahçe ve Türk futbolunun en büyük yetenekleri arasında gösterilen Arda Güler, sarı-lacivertlilerdeki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Özellikle geleceği hakkında tartışmalar yaşanan Arda Güler için İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı.

El Nacional'de yer alan habere göre kadrosunu güçlendirmek için yeni fırsatlar arayan Real Madrid'de Başkan Florentino Pérez, çalışmalara başladı. Santiago Bernabéu'ya yeni bir genç yetenek isteyen Perez, Fenerbahçe'den Arda Güler'i takibine aldı.

ARDA'YI YERE GÖĞE SIĞDIRAMADILAR

Haberde Arda Güler'in 'Türk Messi' lakabıyla anıldığının altı çizilirken 18 yaşındaki yeteneğin Türk futbolunun en büyük umutlarından biri olduğu ve şimdiden Milli Takım forması giydiği de belirtildi.

VINICIUS JR. TAKTİĞİ UYGULANACAK

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Real Madrid'in Fede Valverde, Rodrygo ve Vinícius'u kadrosuna katarken izlediği transfer politikasını Arda Güler için de uygulamak istediği aktarılırken, genç yıldızın sözleşmesinde bin 500 dakikadan az oynadığı takdirde Fenerbahçe'den 5 milyon euroya ayrılabileceği bir madde bulunduğu ve Florentino Perez'in bu maddeden faydalanmak istediği ileri sürüldü.

MADRID'İN İŞİ ZOR

Ancak Real Madrid'in Arda Güler'i ikna etmesi kolay olmayacak, genç yıldızla ilgilenen birçok kulüp bulunuyor. Real Madrid'in yanı sıra Barcelona, Atletico Madrid, Arsenal ve Sevilla Arda Güler'i yakından takip ediyor.

Bu sezon 21 maçta 630 dakika sahada kalan Arda Güler için Arsenal'in 20 milyon euroyu gözden çıkardığı ancak durumu yakından takip ettiği de iddialar arasında yer aldı.