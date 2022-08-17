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Jorge Jesus: 'Fenerbahçe her maça kazanmak için çıkacak'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Avrupa Ligi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 19:47

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Austria Wien ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Austria Wien ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte Jorge Jesus'un açıklamaları;

Yarın zor bir maç bekliyoruz. Rakibimiz, Slovacko'dan daha güçlü. Austria Wien, Avrupa'da prestiji olan bir takım. Yarın bize zorluk çıkarmaya çalışacaklardır. Bizler de en iyi şekilde sonuç almak için. İstanbul'daki maça en iyi avantajla dönmek istiyoruz.

RİSK OLDUĞUNU BİLİYORUZ AMA...

Alioski hiç resmi maç oynamadı. İrfan ve Mert uzun süreli sakatlıklardan çıktılar. Maçın yoğunluğunu kaldıracak fiziksel durumda olmamaları normal. Hazırlık sürecimizde yaptığımız antrenmanlarda yer alamadıkları için şu anda oynadığımız maçlar onların fiziksel seviyelerini artırmaları için bir şans. Bir risk olduğunu biliyoruz ama başka şansımız da yok.

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KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ

Fenerbahçe benimle birlikte her maçı kazanmak için oynayacağız, her takımı yenmek için sahaya çıkacağız. İki takım da sıralamalarda iyi yerde değiller, biz Fenerbahçe'nin daha iyi yerlerde olmasını istiyoruz. Kazanmak için sahaya çıkacağız

KANDIRMIŞ OLURUM

Fenerbahçe, ligde henüz 2 maç oynadı. Birlikte çalışmaya başlayalı 8 hafta oldu. O yüzden seviyeyi yakaladık dersem kendimi kandırmış olurum. Hala gelişmesi gereken şeyler var. Zamanla daha da gelişecektir, daha güçlü olacaktır.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Avrupa Ligi

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