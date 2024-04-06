Jorge Jesus durmak bilmiyor! Dünya rekoru gelişiyor, üst üste 31. kez...

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Jorge Jesus ve Al Hilal ekibi, dünya rekorunu geliştirmeye devam ediyor.

Suudi Arabistan Pro Lig 27. hafta maçında Al Khaalej ile Al Hilal kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi deplasman ekibi Al Hilal 4-1 kazandı. Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Al Shehri, 42 ve 48. dakikada Malcom, 90+6'da penaltıdan Alhamddan kaydetti. Al Khaalej'in tek golü 9. dakikada Muhammed Sherif'ten geldi.

ÜST ÜSTE 31. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte lider Al Hilal, puanını 77 yaptı ve üst üste 31. galibiyetini elde ederek dünya rekorunu geliştirdi. Al Khaalej ise 34 puanda kaldı.

ÖNCEKİ REKOR 27 MAÇTI

Galler'in The New Saints takımı, 2016-2017 sezonunda üst üste 27 maç kazanarak bu alanda önceki rekoru elinde bulunduruyordu.

Jorge Jesus, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'ye liderlik ettikten sonra geçtiğimiz temmuz ayında Al Hilal takımının başına geçmişti.

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