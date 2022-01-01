Jorge Jesus Beşiktaş'tan 10 milyon Euro istedi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Katliam gibi kaza 2022ye maalesef üzücü bir haberle girdikKatliam gibi kaza! "2022'ye maalesef üzücü bir haberle girdik"#Kaza
Bankacı Funda hesapları boşalttıBankacı Funda hesapları boşalttı#BANKA
Bakan Kasapoğlu yeni spor yasasındaki hedefi anlattı: Her başkan kendi döneminden sorumlu...Bakan Kasapoğlu yeni spor yasasındaki hedefi anlattı: "Her başkan kendi döneminden sorumlu..."#Bakan Kasapoğlu
Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi İşte Talih Kuşunun konduğu şehir...Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi! İşte 'Talih Kuşu'nun konduğu şehir...#Milli Piyango
Ağzımızın tadının hiç bozulmadığı... Musmutlu yıllarAğzımızın tadının hiç bozulmadığı... Musmutlu yıllar#Yeni Yıl
2022ye merhaba Türkiye yeni yılı böyle karşıladı2022'ye merhaba! Türkiye yeni yılı böyle karşıladı#Türkiye
Harika bir yıl için 20 tavsiyeHarika bir yıl için 20 tavsiye#Yeni Yıl
Bakan Akar geçtiğimiz 1 yılı değerlendirdi: F-35 için son görüşmeBakan Akar geçtiğimiz 1 yılı değerlendirdi: F-35 için son görüşme#Hulusi Akar
Önce Bahriye, sonra Şeyh Şamil ve tabii ki Rock and Roll... Efsanenin öyküsüÖnce Bahriye, sonra Şeyh Şamil ve tabii ki Rock and Roll... Efsanenin öyküsü#Durul Gence
İstanbulun vefası: İşgal günlerinde bile unutmamışlarİstanbul'un vefası: İşgal günlerinde bile unutmamışlar#Sokak Köpekleri
İnzivada üç cilt... Kitapların geliri burs olacakİnzivada üç cilt... Kitapların geliri burs olacak#Sadık Albayrak
Sen çok yaşa İfakat anneSen çok yaşa İfakat anne#İfakat Yavuz
Mutsuz annelerin çocukları...Mutsuz annelerin çocukları... #Annelik
Taksimde yılbaşı gecesi taciz skandalı Gözaltına alındılarTaksim'de yılbaşı gecesi taciz skandalı! Gözaltına alındılar#Taciz
Aleyna Tilki’ye hayran şoku Görüntüler ortaya çıktıAleyna Tilki’ye 'hayran' şoku! Görüntüler ortaya çıktı#Aleyna Tilki
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Jorge Jesus Beşiktaş'tan 10 milyon Euro istedi

#Jorge Jesus#Beşiktaş#Süper Lig
Jorge Jesus Beşiktaştan 10 milyon Euro istedi
İsmail ER

Beşiktaş, Portekizli hoca için nabız yokladı, istediği rakamı duyunca geri adım attı. Jesus seçeneği rafa kaldıran siyah beyazlılar Thorsten Fink, Daniel Farke, Hannes Wolf ya da Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek, Ertuğrul Sağlam’dan birini getirecek.

Haberin Devamı

Önder Karaveli ile Türkiye Kupası’nda son 16 turuna kalmayı başaran Beşiktaş’ta bir yandan takımın başına getirilecek yeni teknik direktör için de çalışmalar sürüyor.

Benfica’dan ayrılan Jorge Jesus ile temasa geçen siyah beyazlılar, Portekizli teknik adamın yardımcılarıyla birlikte 10 milyon Euro talep etmesi sonrasında geri adım attı.

Gözden Kaçmasın

Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaşta koronavirüs vakasıSüper Kupa maçı öncesi Beşiktaş'ta koronavirüs vakasıHaberi görüntüle

3 ALMAN 3 YERLi ADAY

Jesus seçeneğinden vazgeçilmesinin ardından Beşiktaş alternatif isimleri yöneldi. Yönetimin tercihini yabancıdan yana kullanması durumda
gündemde 3 Alman teknik adam var; Thorsten Fink, Daniel Farke ve Hannes Wolf.

Yerli teknik direktörler içinde ise Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek, Ertuğrul Sağlam ismi öne çıkıyor. Yönetimin vereceği karara göre bu isimlerden biri yeni teknik direktör olacak. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jorge Jesus#Beşiktaş#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021