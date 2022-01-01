Jorge Jesus Beşiktaş'tan 10 milyon Euro istedi

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Önder Karaveli ile Türkiye Kupası’nda son 16 turuna kalmayı başaran Beşiktaş’ta bir yandan takımın başına getirilecek yeni teknik direktör için de çalışmalar sürüyor.

Benfica’dan ayrılan Jorge Jesus ile temasa geçen siyah beyazlılar, Portekizli teknik adamın yardımcılarıyla birlikte 10 milyon Euro talep etmesi sonrasında geri adım attı.

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3 ALMAN 3 YERLi ADAY

Jesus seçeneğinden vazgeçilmesinin ardından Beşiktaş alternatif isimleri yöneldi. Yönetimin tercihini yabancıdan yana kullanması durumda

gündemde 3 Alman teknik adam var; Thorsten Fink, Daniel Farke ve Hannes Wolf.

Yerli teknik direktörler içinde ise Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek, Ertuğrul Sağlam ismi öne çıkıyor. Yönetimin vereceği karara göre bu isimlerden biri yeni teknik direktör olacak.